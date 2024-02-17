2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2024 yılında yapılacak olan sınavların ücretleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılında yapılacak olan sınavlar ve bu sınavların ücretleri şu şekilde:
TR-YÖS (Türkçe Yabancı Öğrenci Sınavı) sınavı için ücret 800 TL
YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ücreti 490 TL
EUS (Eczacılık Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 450 TL
YDUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) ücreti 790 TL
DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınavının ücreti 450 TL
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı için ücret 270 TL
YDS (Yabancı Dil Sınavı) ücreti 260 TL
TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 950 TL
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ücreti 390 TL
EKPSS (Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavı için ücret 170 TL
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavının ücreti 115 TL
2024 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.