- Eğitim

2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı

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ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2024 yılında yapılacak olan sınavların ücretleri belli oldu. Öğrencilerin ve sınav adaylarının merakla beklediği bu açıklama, birçok kişinin planlarını yapmasına olanak sağlayacak. İşte detaylar…

2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı mask
2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı
2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı
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ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2024 yılında yapılacak olan sınavların ücretleri belli oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılında yapılacak olan sınavlar ve bu sınavların ücretleri şu şekilde:

2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı

TR-YÖS (Türkçe Yabancı Öğrenci Sınavı) sınavı için ücret 800 TL

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) ücreti 490 TL

EUS (Eczacılık Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 450 TL

2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı

YDUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) ücreti 790 TL

DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınavının ücreti 450 TL

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı için ücret 270 TL

2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı

YDS (Yabancı Dil Sınavı) ücreti 260 TL

TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavının ücreti 950 TL

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ücreti 390 TL

EKPSS (Engelliler Kamu Personel Seçme Sınavı) sınavı için ücret 170 TL

2024 yılı ÖSYM sınav ücretleri dudak uçuklattı

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavının ücreti 115 TL

2024 KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı.

 

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17 Şub 2024 - 14:42 - Eğitim

Mahreç  Besime Güner

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