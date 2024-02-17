18 Şubat Pazar 2024 Güncel KONYA elektrik kesintisi listesi

UEDAŞ tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Konya’da yarın yaşanacak elektrik kesintisi listesi!
Bu açıklamaya göre Konya’da:
18.02.2024 09:00 - 18.02.2024 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesine,
18.02.2024 09:00 - 18.02.2024 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesine,
18.02.2024 10:00 - 18.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Beyşehir Gölkaşı Mahallesine,
18.02.2024 12:00 - 18.02.2024 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesine,
18.02.2024 09:30 - 18.02.2024 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Çumra ilçesine bağlı Fethiye, İstiklal OSB mahallelerine,
18.02.2024 15:00 - 18.02.2024 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Doğanhisar İlçesine bağlı Çınaroba, Deştiğin mahallelerine,
18.02.2024 09:00 - 18.02.2024 10:00 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Aşağıgöndelen, Aziziye, Çakmak mahallelerine,
18.02.2024 09:30 - 18.02.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Dogualagözlü, Orhaniye, Yıldırımbeyazıt mahallelerine,
18.02.2024 10:30 - 18.02.2024 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Ereğli ilçesine bağlı Çömlekçi, Türbe, Yıldırımbeyazıt mahallelerine,
18.02.2024 09:30 - 18.02.2024 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ilgın İlçesine bağlı Camiiatik, Barakmuslu, İstasyon, Şıhbedrettin, Şıhcarullah, Ucarı Mahallelerine,
18.02.2024 11:00 - 18.02.2024 12:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Ayvatdede, Behlülbey, Camiiatik, Fahrettin Atalay, İstasyon, Fatih, Milli Egemenlik, Şıhbedrettin, Şıhcarullah, Ucarı Mahallelerine,
18.02.2024 13:30 - 18.02.2024 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Ayvatdede, Behlülbey, Camiiatik, Esentepe, Fahrettin Atalay, Fatih, Ilıca, Milli egemenlik, Sahip Ata, Ucarı Mahallelerine,
18.02.2024 15:30 - 18.02.2024 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Beykonak, İhsaniye, Mahmuthisar, Olukpınar mahallelerine,
18.02.2024 15:30 - 18.02.2024 16:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Kadınhanı ilçesine bağlı Meydanlı Mahallesine,
18.02.2024 09:00 - 18.02.2024 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Fevziçakmak mahallesine,
18.02.2024 09:30 - 18.02.2024 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Karatay İlçesine bağlı Tatlıcak mahallesine,
18.02.2024 10:00 - 18.02.2024 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak mahallesine,
18.02.2024 10:00 - 18.02.2024 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak mahallesine,
18.02.2024 10:00 - 18.02.2024 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Kulu ilçesine bağlı Alparslan Karşıyaka mahallelerine,
18.02.2024 13:00 - 18.02.2024 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Kulu ilçesine bağlı Alparslan mahallesine,
18.02.2024 16:30 - 18.02.2024 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Kulu ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesine,
18.02.2024 09:00 - 18.02.2024 17:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa, Musalla Bağları mahallelerine,
18.02.2024 18:00 - 18.02.2024 19:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhanosb mahallesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.