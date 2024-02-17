17 Şub 2024 - 14:38 - Gündem

18 Şubat Pazar 2024 Güncel KONYA elektrik kesintisi listesi

MEDAŞ tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Konya’da yarın yaşanacak elektrik kesintisi listesi!