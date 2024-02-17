17 Şub 2024 - 14:02 - Asayiş

Aranan firari hükümlü Malatya'da yakalandı

Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisi verildi.