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Aranan firari hükümlü Malatya'da yakalandı

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Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisi verildi.

Aranan firari hükümlü Malatya'da yakalandı mask
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Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisi verildi.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası olan G.K, Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 
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17 Şub 2024 - 14:02 - Asayiş

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