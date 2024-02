Tabaroğulları’ndan “kazanacağız” mesajı

Hekimhan ilçesinde Cumhur İttifakının adayı MHP’li Memet Tabaroğulları’nın seçim bürosu açılışı öncesinde ilçe girişinde Malatya’dan gelen milletvekili ve partililerin oluşturduğu araç konvoyu, ilçe yöneticileri tarafından karşılandı.

TÖREN SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI İLE AÇILDI

Atatürk Meydanı’ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde ilk olarak konuşan MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, “Bu kez bizi deneyin göreceksiniz Hekimhan gelişecek ve büyüyecektir. Cumhur İttifakının hizmetleri ile Hekimhan buluşmaya hazır” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Hacı Özhan ise, “Cumhur İttifakı olarak büyükşehir başkanlarımız Çakır ve Gürkan ile Hekimhan önemli hizmetler aldı. Artık bu seçimlerde kazanmalıyız, bunun için gücümüz var, gücümüzü sandığa yansıtacağız” şeklinde konuştu.

Cumhur ittifakının geçmiş dönemlerdeki Hekimhan Belediye Başkan adaylarından Kemal Deniz ve Hacı Mustafa Arıkan ise konuşmalarında, “Adayımız çok iyi, bilgili ve tecrübeli. Bu tablo bizi heyecanlandırdı. Bu kez kazanacağımıza inanıyoruz. Gece gündüz çalışmalı ve kazanmalıyız” ifadelerine yer verdiler.

“HEKİMHAN’DAKİ KÖHNE YAŞAMA HEP BİRLİKTE SON VERECEĞİZ”

Cumhur İttifakı'nın adayı MHP’li Tabaroğulları, kendisinin Hekimhan’ın bir evladı olduğunu belirterek hizmet için geldiğini ve her kesimden destek beklediğini vurguladı. Tabaroğulları, “Bu seçim Hekimhan’ın, Hekimhan’da yaşayan bütün kardeşlerimizin seçimi. Ben bu işi bir görev, bir vazife olarak gördüğüm için geldim. Bu memleketin bir evladıyım. Bu memleketin aşıyla, ekmeğiyle büyüdüm ve okudum. Hayatla mücadele ettim. Şimdide Hekimhan için mücadele etmeye geldim. Artık kardeşlerimizin bağrını yerden kaldıracağız. Hizmet edeceğiz, insanca yaşam sağlayacağız. Bütün Hekimhanlı kardeşlerimin desteğini bekliyorum. Büyük projeler hazırladık, bu projelerle Hekimhan’ı yeniden inşa edeceğiz. Sloganımız 'Yeni Hekimhan, Yeni Bir Yaşam'. Hekimhan’daki köhne yaşama hep birlikte son vereceğiz. İddialıyız. Hekimhan’da her insanımızın mutlu yaşayacağı bir ortam sağlayacağız. Artık Hekimhan değişecek. Yepyeni bir Hekimhan olacak. Siyaset yapmak için değil, hizmet için geldik” şeklinde konuştu.

“HEKİMHAN TARİH YAZIYOR BİZ DE ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Hekimhan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın gerçekleştirdiği seçim bürosu açılışına katılan MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise Memet Tabaroğulları’nın Hekimhan’a büyük hizmetler yapacağına inandığını ifade ederek, “Hekimhan tarih yazıyor, biz de şahitlik ediyoruz. Unutmayın Cumhur İttifakı 15 Temmuz sonrası ülkesini seven vatanseverler tarafından kurulmuş bir ittifaktır. Önceki seçimlerde önemli zaferlere imza attık, şimdi 31 Mart yerel seçimlerindeki zaferlerimizle bunu taçlandıracağız. Ben Tabaroğulları’nın Hekimhan’a çok önemli hizmetler yapacağına inanıyorum. Bu hizmetleri toplumun her kesimini aynı mesafede kalmayı başararak gerçekleştirecektir. Bu tablo bizleri zafer için umutlandırmıştır” dedi.

”HEKİMHAN İÇİN CUMHUR İTTİFAKININ ADAYININ KAZANMASI ÖNEMLİ”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise konuşmasında Hekimhan için Cumhur İttifakı adayının kazanmasının önemine dikkat çekerek, “Cumhur İttifakı olarak hizmet üretmek, eser üretmek için bir araya geldik. Yaptığımız hizmetler ve eserlerle hep öğündük. Hekimhan’da da saymakla bitiremeyeceğimiz önemli hizmetler yaptık ama arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık. Yerelde maalesef destek göremedik. Hekimhan için Cumhur İttifakının adayının kazanması önemli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı Memet kardeşimiz inşallah sizlerin desteği ile önemli işler başaracak. Onu ittifakın adayı değil tüm Hekimhan’lıların adayı olarak görüyorum. Girmediğimiz ev kalmasın, sıkmadığımız el kalmasın inşallah Memet kardeşimizi 31 Mart günü buraya başkan yapalım. AK Partilisi de, MHP’lisi de diğer partililer de sahip çıkmalı” şeklinde konuştu.

“HEKİMHAN ARZU EDİLEN HİZMETLERİ ALAMAMIŞTIR”

MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları’nın kendini yetiştirmiş iyi bir devlet adamı olduğunu belirten MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise önceki seçimlerde arz farklarla kaybettikleri seçimi bu kez kazanacaklarına inandığını söyledi. Milletvekili Fendoğlu, “Hekimhan’ın öz evladı sevgili Memet hoca, kendisini yetiştirmiş iyi bir devlet adamı. Vazifesini bitirmiş bir kenara çekilip hayatını yaşayabilirdi. Ama o ‘ben her şeyimle Hekimhan’a hizmet etmek istiyorum’ dedi. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de onayı ile Hekimhan’a hizmet için aday oldu. Hekimhan her zaman devlete bereketli devlet adamları yetişmiştir, bir tane boş odam yetişmemiştir. Emniyet müdürleri, hâkimler, savcılar, kaymakamlar bu topraktan çıkmıştır. Bunlar bulundukları bölgelerde büyük hizmetler yapmıştır. Ancak Hekimhan arzu edilen hizmetleri alamamıştır. Hekimhan şimdi değişime evet diyor. Buradayım, 1 ay birlikte gidilmeyen her yere gideceğiz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışacağız. Bizim belediyemizde ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Levent ile Bağımsız Belediye Başkan adayı olan Mustafa Levent’in MHP’ye geçmeleri nedeniyle rozetleri takıldı. Sonrasında seçim bürosunun açılışı yapılırken törene katılanlara Taşhan’da yemek ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı