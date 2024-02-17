Adana ve Mersin yarın dikkat

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Gökçeköy Merkez, Karahan Merkez, Karakoyak, Kışlak Merkez, Kodaz, Darıçukuru, Kirazlı, Mengez, Küp, Akarca, Akarca1, Akdam Kocaköy, Alıçkütüğü, Bostanlı, Cırnazlı, Çatalkabaağaç, Eseler, Geçiliköy, Hasanağalar, Kanlımazı, Mustular, Karacalar, Andırap, Enizçakırı Merkez, Ak İncir, Bahçecik, Bostancı, Buladan, Çömrük, Eski Köy, Hacıömerli, Meydan, Öküzoğlu, Çatalkaya, Gökgöz Andırap, Gökgöz Merkez, Gökgöz Yeni Yerleşim, Musafakılı, Bozbük, Merkez, Şeker/1, Dölekbağ, Tikenseki, Ziyarat, Akkoca, Çığlık, Hüsemli, Kocaköy, Orta, Çamalan, Gölarası, Karapınar, Çayırlı, Görbiyes, Kalınca, Karahan/1, Kayabaşı, Marankeçili Merkez, Topallar, Yaprak Boynu, Karşıyaka, Kavuklu, Menderes, Postkabasakal Cumhuriyet, Postkabasakal İstiklal, Seyrantepe, Çamalağı, Karahanlı, Salmanlı Merkez bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 10409, 10412, 10408, 10406, Dumlu, 10422, 10411, 10402, 10403, 10400, 11001, Mahalle Civarı Mevkii, 11008, 11012, 11007, 11011, 11005, 11006, 11002, 11003, 11009, Soysalı, 4423, 4418, 4407, Yeşilova, 4412, 4426, 4420, 4414, 4416, Atatürk, 4405, 4408, 4415, Ören Mrvki, 4409, 4401, Başören, 4413, 4411, 4402, 4430, 4424, 4406, 10511, 10517, 10526, Çelikler, 10515, 10510, Gümürdülü, 10500, 10502, 10504, 10508, 10531, 10501, 10506, 10522, 10509, 10540, Basören, 10101, 10542, Gümüşdere, Sakızderesi Mevki, 10546, Gümürdülü, 10544, Başören Köyü Mevkii, 10101, 10112, Basören, 10109, 10110, 10103, 10111, Sakızderesi Mevki bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çukurova ilçesine bağlı 85078, 85018, 85124, 85148, 85144, 85082, 85130, 85132, 85090, 85116, 85126, 85114, 85021, Hacı Bektaş Veli,85062, 85146, 85108, 85118, 85098, 85128, 85006, 85092, Dr.Sadık Ahmet, 85102, 85112, 85110, 85136, 85002, 85122, Fazlı Meto, 85137, 85023, 85207, 85133, 85123, 85127, 85135, 85141, 85075, 85139, 85035, 85095, 85183 bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Çandırlar Merkez, Değirmenciuşağı, Fındık, Çatak, Kayadibi, Koçyazı Merkez, Toşur, Karaağaç, Kıy, Konakkuran Merkez, Mecit, Payamgüneyi., Çataloluk, Merkez, Ziyelli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İmamoğlu ilçesine bağlı 10540, Basören, 10101, 10542, Gümüşdere, Sakızderesi Mevki, 10546, Gümürdülü, 10544 bölgelerine,
Yarın 10.30-13.00 saatleri arasında Karataş ilçesine bağlı Damlapınar, Yenimurat bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İmamoğlu ilçesine bağlı Gökçeköy Merkez, Karahan Merkez, Karakoyak, Kışlak Merkez, Kodaz, Darıçukuru, Kirazlı, Mengez, Küp, Akarca, Akarca1, Akdam Kocaköy, Alıçkütüğü, Bostanlı, Cırnazlı, Çatalkabaağaç, Eseler, Geçiliköy, Hasanağalar, Kanlımazı, Mustular, Karacalar, Andırap, Enizçakırı Merkez, Ak İncir, Bahçecik, Bostancı, Buladan, Çömrük, Eski Köy, Hacıömerli, Meydan, Öküzoğlu, Çatalkaya, Gökgöz Andırap, Gökgöz Merkez, Gökgöz Yeni Yerleşim, Musafakılı, Bozbük, Merkez, Şeker/1, Dölekbağ, Tikenseki, Ziyarat, Akkoca, Çığlık, Hüsemli, Kocaköy, Orta, Çamalan, Gölarası, Karapınar, Çayırlı, Görbiyes, Kalınca, Karahan/1, Kayabaşı, Marankeçili Merkez, Topallar, Yaprak Boynu, Karşıyaka, Kavuklu, Menderes, Postkabasakal Cumhuriyet, Postkabasakal İstiklal, Seyrantepe, Çamalağı, Karahanlı, Salmanlı Merkez bölgelerine,
Yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 6001, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6013-, 6015, 6019, 6021 bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine 3012, Yumurtalık, Kurtuluş, Malazgirt, Sakarya, 3015 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine Kızılyaka bölgelerine,
Yarın 09.30-11.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Yaylacık, Bodime, Sorkun, Merkez_9, Kocayer, Şendem, Yukarıdere, Kızılcabağ, Kocabük, Ötkünler, Mani, Merkez_6, Merkez_5, Karataş, Merkez_15 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Kaş/1, Fatmasuyu, Çevik, Açık, Yıldırım Beyazıt, Batur, Hal, Kaş_1, Karaseki, Gözmen, Anamur/1, Fevzi Çakmak, Anamur, Çırakli, Gülüm, Hastane-, Karagöz, Türbe, 2.Ortatepe, Yılmaz, S.Çakmakoğlu Caddesi, Toprak-, Aynacı, Çiftçiler, Ünlü, Yetiş, Atatürk, Göklevent, Buldurluoğlu, D.S.İ, Tüysüzoğlu, Cumhuriyet/2, Kıbrıslılar, Bozdemir, Telefon, Toprak, Cumhuriyet, Vezir, Göktaş, Göklevent/1, S.Çakmakoğlu, Gülnar, Kapız, Kumluk, Pınar, Hacıbahattin/4, Fatih Sultan-, Hacıbahattin/3, Hacıbahattin/9, Türbe/1, Hacıbahattin/2, Hacıbahattin 1, Hacıbahattin, Barbaros, Atatürk/1, Aydın/1, Şakir, Nazilli, Sudeposu, Şafak, Cami, Dörtayak, Merkez, Aydın, Hacıbahattin/1, Şeker bölgelerine,
Yarın 07.00-13.00 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı 257, 20, 27, 37, 42, 244, 224, 121, 446, 178, 258, 307, 222, 163, 117, 119, 116, 261, 109, 465, 315-, 191, 398, 291, 253, 56, 101, 317, 247, 171, 4, 14, Pamukluk, 379-, 324, 3, 182, 147, 238, 302, 123 (Orta)-, 150, 134, 303, 252, 28, 263, 203, 70, 76, 174, 155, 267, 26, 13, 1, 66, 39, 335, 71, 50, 139, 170, 256, 228, 233, 140, 226, 248, 313, 172, 60, 144, 158, 287, 194, 7, 61, 239, 314, 317/1, 329, 142, 265, 262, 162, 67, Sebil 3, 299, 160, 110, 135, 151, 124, 133, 161, 164, 177, 6, 129, 11, 65, 68, 186, 259, 266, 45, 241, 231, 462, 519, 159, 126, 509, 275, 403, 223, 290, 213, 292, 264, 153, 129 (Bozali)-, 152, 255, 136, 363, 59, 190, Atatürk (Taşlıekinlik)-, 521, 458, 183, 442, 400, 523, 455, 281, 196, 475, 410, 202, 138, 483, 276, Güreşler, 180, 123, 450, 40, 470, 365, Eğriceviz, 464, 507, 460, 311, 452, 467, 355, 466, 453, 227, 250, Uçarı, 207, 408, 218, 487, 406, 181, 237, 341, 447, 422, 201, 448, 53, Atatürk, 469, 33, 210, Güzle (Taşlıekinlik), Hacı Yeri, 515, Kara Hasan Cayırlığı, Güzle, Çeşme, Merkez/Sarıkavak, Aşağı, Körmenlik, Merkez/Korucak, Esenyurt, Çiğrin, Turşuoluğu, Dutlu 1, Yoncalı, Saybaşı/1, Orman, Depo, Garipler, Ömeroluğu/1, Dölek, Kozağacı/1, Şarşar, Demirci/1, Demirci, Hızar, Yıldız, Telli, Ütük, Merdivenli, Ahmet Işık, Dutlu, Da, Mehmet Kur, Büyük Kale, Seda/2, Beyler, Kaya, Camii/1, Benli Yusuf Sit., Taşlı, Tepensesi1, Ucarı/1, Kepir, Dere, Sekili, Köy İçi, Yaya, Seda/1, Tepecik, Dar, Bayır, Seda, Sarp, Kasap, Poyraz, Çeşme_1, Pazar, Yaka, Ucarı, Kemal Çatak, Cumayakası, Hilal, Değirmen, Küçük Kale, Keloluk, Egemenlik, Düzalan, Başak, Sabri Etral, Narin, Lojman, Kuyu, Saybaşı, Tahtalı Köprü, Çadırgediği, Cumhuriyet, Camii, Demirtaş/4, Yeni, Ergeni, Çayır, Cuma, Çıtak, Demirtaş, Tarsus, Kemal Eroğlu, Yağlı, Egemenlik/1, Çavuşoğlu, Yurt, Serap, Harap, Tepensesi, Kozağacı, Şehit Üsteğmen İsmet Akın, Güneşli, Erenler Tepesi, Eğrice Oluk, Buladan, Mercimek, Merkez/Giden, Ş. J. Yzb. Halil Özdemir, Haçgediği, Sarıkaya, Su Uçtu, Kocaoluk/Fakılar, Sarıkaya Dibi, Ş. J. Yzb. Halil Özdemir 2, Karova, Fakılar, Şen, Kurs, Çakıcı/1, Fındıklı, Boymul, Otel, Ara, Çiğdem/1, Kaleardı/2, Atmaca, Medine Kuyusu, Paşa/2, Bucak, Gülnar, Vakıf/1, Gücükler, Namık Kemal, Yayla, Evcik Kayası, Berber, Menekşe/1, Yetiş, Küpeli/1, Papatya/1, Erdemli, Tarım/2, Mimar Sinan, Tulumba, Selvi, Yamaç, Çatalçam, Çetin, Toros, Gül, Dumlupınar, Ulubatlı Hasan, Lale, Etebek, Beste, Oruç Reis, Çukur, Saruhan, Aydıncık, Bursa, Ömeroluğu, Yeşil, Emre, Şeker, Yeşil Evler, Sinap, Yasemen, Küpeli, Yaşar Doğu, Şahin, Malazgirt, Vakıf, Fevzi Çakmak/1, Çiğdem, Paşa, Adalya, Kargılı, Karanfil, Nene Hatun, Kayseri, Adnan Eren, Nasreddin Hoca, Menekşe, Yıldırım, Yamaç/1, Nergiz, Bursa/2, Gazi Hüsnü Gökkaya, Yüksek, İsmail Tepebağlı, Torul, Barbaros Hayrettin Paşa, Yunus Emre, Cin, Bursa/1, Çiçekli, Atatürk/1, Çamlı, Çataklı, Koca Yusuf, Akasya, Karanfil/1, Uygurlar, Ege, Fatih Sultan Mehmet, Aptilağa, Künk, Abdurrezzak Şen, Tepebağ/1, Ardıç, Hazar, Karadeniz, Erciyes, Yusuf Öncalır, Fevzi Çakmak, Serin, Anafartalar, Tepe, İstiklal, Bostan, Arıcılar, Akdeniz/1, Adalya/1, Akşemseddin, Koca Yusuf/1, Mehmet Akın, Tomurcuk, Toraççık, Çayır Ekinliği/1, Şamlar, Çakıcı, Mehmet Akif Ersoy, Adalya/2, Tarım/5, Tepebağ, Şehit Er Mustafa Oğuz, Mevlana, Mustafa Ahmet Çatak, Tarım/10, Eroğlu, Toros/2, Dönemeç, Köşker/3, Atatürk_1, Kaleardı, Tarım, Bağlar, Lokman Hekim, Çiçekli/1, Köşker, Asmalı, Papatya, Tepe/1, Turgut Reis, Fidan, Göpter, Akdeniz, Taşucu, Körükler, Çayır Ekinliği, Topaklı/3, Palmiye, İzmir/1, Cumayakası/1, Çuvalgı/2, Ceyhan/1, Dedetaş, Ocak/1, Sümbül/2, Bülbül, Bilge, Kanuni, Gülhan, Fatih, Posta, Dedetaş/1, Düz, Demet, Levent, Silifke, İzmir, Hapkapan, Yılmaz, Cinci Oluğu, Herekli, Çalılı, Badem, Kavaklı/1, Zafer, Yoğurtcu, Stad, Salah Gökmen, Çatal, Sebil, Sakarya, Kısa, İnci, Vatan, Maden, Üst, Sümbül, Orta, Kocaoluk/Cumayakası, Sarmaşık, Ceyhan, Hekim Oğlu, Eğri, Erenler, Elvan, Katranlı/5, Uzun/1, Büyük, Cennet, Beyazevler, Dik, Adanalılar, Topaklı, Kızıloluk, Adanalılar/4, Kirazlı, Çuvalgı/3, Sürmeli, Bandırma Tepesi, Altılar, Sağlık, Şirin, Ocak, Maden/1, Pınar, Sayalı, Fırın, Zevzek, Köroğlu, Hapkapan/1, Çataloluk, Yılmaz/1, Elmalı/2, Çamlıbel, Kavaklı, Topak Oluk, Kalaycı, Armutlu, Limonlu, Cevizli, Eski Lise/1, Şehit J.Kom.Çvş. Aziz Akkoca, Paşalar, Kamışlı, Okul, İstemihan Talay, Kanarya, Uzun, Volkan, Kaleönü, Bahtiyar, İkiz, Boğazlayan, Elmalı, Katranlı/3, Pelitli, Talıç, Büyük/1, Şarlak, Çakır, Eski Lise, Topak Oluk/1, Küçük, Mercan, Göl, Erenler/1, Sağlık/1, Han, Katranlı, Çuvalgı, Gazi, Çuvalgı /5, Atdağı, Sütlüce, Ulumeres, Merkez/Belçınar bölgelerine,
Yarın 09.30-12-30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Merkez_8, Mühlü, Nohutharmanı, Karayakup, Sarıyer_1, Merkez_16, Küçükfındık, Şahna, Üzümlü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 31083, 31061, 31104, 31037, 31039, 31041, 31043, 31045, 31053, 31057, 31082, 31096, 31078, 31060, 31066, 31074, 31072, 31102, 31085, 31067, 31097, 31086, 31047, 31062, 31094, 31033, 31051, 31055, 31071, 31098, 31092, 31100, 31035, Vali Şenol Engin, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Türkmen, Özköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Ekşiler, Merkez, Kızılalan, 444_2, 460_2, 470_2, 470/1, 482-, 485_2, 490_1 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Cemal gürsel, hacı bektaş (yiğitbaşı), stadyum, bahçe, yüksek s. Kanal üzeri, uğur mumcu (yiğitbaşı), ada, tepeçaylak, kütüklü, günyurdu merkez, avadan, özlüce, topçu, arıklı, atgirmez, abdi ipekci_1, cemal gürsel, günyurdu merkez, atgirmez bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Gökbelen, Samadın, Uşakpınarı, Kesiksöğüt, Gonca, Ulupınar, Tepe, Merkez/12, Merkez-, Pınarbaşı, Kavakoluğu, Hırmanlı, Merkez/Delikkaya, Çeçalan, Karabük, Merkez/Dedeler, Köprü, Bozburun, Akçakoyun, Dedelerentegre, Buhran, Kızıl Yokuş, Bahçe, Taşdemir, Boztoprak (Mrkz), İnhisar, Kara Kise bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı 102063, 102331, 102318, 102372, 102204, 102368, 102347, 102335, 102349, Mareşal Fevzi Çakmak, 102336, 102355, 102337, 102345, 102365, 102361, 102326, 102375, 102359, 102320, 102371, 102357, 102099, 102363, 102310, Çiftçiler_4, 102343, 278, 281, Eminlik, 102326, Atatürk_1, 102351, 102318, 102316, 102349, 102353, 102320, Çiftçiler_4, 102367, Çiftçiler, 110009, Çiftçigeçidi, 110015, 110030, 110032, 110024, 110026, 110033, 110049, 110035, 110043, 110047, 110016, 110045, 110005, Dere, 110008, 110302, 110006, 110017, 276, 253, 110001, 110320, 110037, 110019, 110018, 110007, 270, 110292, 110021, 110014, 110012, 110010, 110004, 278, Çiftçiler_5, 110011, 102373, Kanal_2, 102109, 102100, 24416, Hürriyet-1, 110061, 110268, Kızılseki, 110029, Eminlik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.