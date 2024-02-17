Bin 271 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak

Resmî Gazete yayımlanan karara göre, Gelir İdare Başkanlığı 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak. KPSS A puanı esas alınacak. 38 ilde 1271 atama yapılırken bunlardan 20 kişinin ataması Malatya’ya yapılacak.

Sınava ön başvurular 18-25 Nisan 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü 23 Mayıs 2024 tarihi olacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar tarafından yapılacak yer tercihi başvuruları ise yazılı sınav sonuçları ilan edildikten sonra http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi" üzerinden yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.45'te, Ankara'da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.

Başvuru detayları için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/02/20240217-4-4.pdf