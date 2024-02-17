Hataylılar dikkat bu uyarı size

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Hatay 2, Hatay (Mustafa Kemal Paşa) Entegreler Bitince Silinecek, Küçük Sanayi Sitesi, Sanayi, Eski İskenderun Yolu, Sanayi 3 bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı 1654., Alp, 1681., 1692., 1679., Virani, 1669., 1680., 1698., 1666., 1686., 1670., 1664., 4., 1675., 3., 1665., 1678., 1694., 1677., Bulunamayan 3, Çinçin, 1676., Dağınık, Güzel 1, 1688., 1687., 5.Yayla, 1668., Şehit Zeyno Güzelkokar, Muhtar Süleyman Karanlık, Sümbül, Nilüfer, Yamaç 2, Dursuniye, Mozaik, Nasır Çankaya, Harbiye, Şehit Ali Karadal, 1672., 1689., Palmiye 1, 1663., Papatya 1, 38., 1983., 1922., 1968., 1941., 2000., 1993., 2. (Dursunlu), 1969., 1811., 2064., 2032., 1931., 1955., 1984., 1932., 1805., 1809., 2018., 1839., 1917., 1985., 1948., 1967., 1986., 1999., 2063., 35., 1987., 1978., 1862., 2007., Cumhuriyet 2, 1807., 2011., İnönü 2, 1853., 1997., 1806., 1935., 2023., 20., 1947., 2. Yamaç, 1823., Sporcular, 1962., 1979., Saha, 32., 2003., 1936., 2014., 28., 1904., Çeşmeler, 1900., 1873., 1905., 1981., 1820., 2044., Dursunlu (Dursunlu), 1851., 1951., 1907., 1949., 2042., 1966., 1847., 1913., 2025., 2020., 1. Yamaç, 2041., 1946., 1934., 1916., 2040., 1903., 2012., 1939., 1863., 2061., 2043., 1872., 1992., Dursunlu, 1964., 1996., Cennet, 1970., 1975., 1855., 1803., 1852., Şehit Zeyno Güzelkokar 1, Erenler, 1858., 2065., Şehit Hasan Helvacı 1, 1860., 2051., 2024., 1909., 1937 bölgelerine,
Yarın 09.15-17.15 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Kızlarçayı, 2044, Yaylanın Kendisi Büyükbağrıaçık Yaylası, Yaylanın Kendisi Karıncalı Yaylası, Musacı, Hacıbekirli, Avanlar, Avaradazı, Karagöl Yaylası, Yaylanın Kendisi Küçükbağrıaçık Yaylası, Merkez Üçkoz Yaylası, Zorkun Cad, Dadaloğlu, 35, Mareşal Fevzi Çakmak, 4539, Atatürk, İnönü, 37, Kazım Karabekir, Alhanlı, 20, 1 Nolu Çıkmaz, Fevzi Çakmak, Zorkun 25002-, Akyar, 26 Nolu, Haslar, 33, 38, 39, 23, 25, 515, Mitisin 29004-, Prof. Dr Halet Çambel, 13, 6, 2, 22, 8, 9, 24, 32, 18, Güneysu, 3, 14, 30, 40, 19, Dr.Ahmet Alkan, 10, Hasan Çenet, 17, 7, Zorkun 25015-, Zorkun 25021-, Zorkun 25018-, Dereobası, Zorkun 25022-, Hayvanındüzü 21002-, Zorkun 25011-, Zorkun 25010-, Mitisin 29003-, Mitisin 29005-, Mitisin 29001-, Mitisin 29007-, -, Dervişpınarı 28002-, Olukbaşı 27001-, Zorkun 25032-, Olukbaşı 27000-, Tuztaşı 27001-, Zorkun 25057-, Zorkun 25001-, Zorkun 25053-, Zorkun Bahir Ersoy-, Ürün 22001-, Dervişpınarı 28001-, Hayvanındüzü 21001-, Küsne, Zorkun 25003-, Mitisin 29002-, Kumluca, Göğöküz Yaylası, Karacalar, Ürün, Küsne-, Akoluk-, Ayvadüzü, Taşlıufacık, Fenk Merkez, Sırapınar, Mitisin, Olukbaşı, Zorkun1 Sokak bölgelerine,
Yarın 03.00-07.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 573., 903., 574., 572., 569., 909., 570., 571., 566., Dr. Sadık Ahmet Bölgelerine,
Yarın 10.00-17.30 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Abalaklı 13, Abalaklı 3, Abalaklı 7, Abalaklı 6, Abalaklı 5, Abalaklı 8, Abalaklı 12, Abalaklı 1, Abalaklı, Telbizek 1, Alaybeyli 2, Telbizek 2, Telbizek 3, Telbizek, Alibeyçağıllı 4, Alibeyçağıllı 2, Alibeyçağıllı 6, Alibeyçağılı, Balarmudu 6, Balarmudu 20, Balarmudu 10, Balarmudu 3, Balarmudu 18, Balarmudu 21, Balarmudu 19, Balarmudu 9, Balarmudu 11, Balarmudu 4, Balarmudu 15, Balarmudu, Balarmudu 2, Balarmudu 12, Balarmudu 17, Bektaşlı 10, Bektaşlı 8, Bektaşlı 2, Bektaşlı 9, Mangal, Bektaşlı 3, Murtluk, Bektaşlı 4, Bektaşlı 7, Uçkun, Bektaşlı 1, Ortaoba, Köyiçi, Ceylanlı 86, Ceylanlı 94, Ceylanlı 96, Ceylanlı 302, Ceylanlı 322, Ceylanlı 71, Ceylanlı 47, Ceylanlı 29, Ceylanlı 15, Ceylanlı 30, Ceylanlı 321, Ceylanlı 3, Ceylanlı 13, Ceylanlı 10, Ceylanlı 28, Ceylanlı 8, Ceylanlı 16, Ceylanlı 25, Ceylanlı 32, Emirler, Ceylanlı 12, Ceylanlı 33, Ceylanlı 92, Ceylanlı 38, Ceylanlı 40, Ceylanlı 87, Ceylanlı 56, Ceylanlı 81, Ceylanlı 82, Ceylanlı 31, Aa, Ceylanlı 77, Ceylanlı 69, Ceylanlı 27, Ceylanlı 83, Ceylanlı 51, Ceylanlı 97, Ceylanlı 88, Ceylanlı 1, Ceylanlı 11, Ceylanlı 64, Ceylanlı 59, Ceylanlı 91, Ceylanlı 84, Ceylanlı 24, Ceylanlı 46, Ceylanlı 55, Ceylanlı 62, Ceylanlı 49, Ceylanlı 58, Ceylanlı 65, Ceylanlı 93, Ceylanlı 53, Ceylanlı 48, Ceylanlı 89, Ceylanlı 22, Ceylanlı 19, Köseler 1, Ceylanlı 23, Ceylanlı 18, Ceylanlı 17, Ceylanlı 21, Alan Merkez, Karataş, Alan Çayırlık, Eşmişek, Kaş, Ceylanlı 100, Çataltepe 7, Çataltepe 4, Çataltepe 1, Çataltepe 2, Çataltepe 6, Çataltepe 12, Çataltepe, Gökçeoğlu 1, Dedeçınar, Dedeçınar 1, Gökçeoğlu, Güzelce 2, Güzelce 1, Güzelce, Ilıkpınar 10, Ilıkpınar 9, Ilıkpınar 1, Ilıkpınar 8, Ilıkpınar 11, Ilıkpınar, Kamışlar 2, Beş Evler, Hocanın Çiftliği, Kamışlar, Karaçağıl 9, Karaçağıl 11, Karaçağıl 8, Karaçağıl 4, Karaçağıl 18, Karaçağıl 5, Arpalı 1, Karaçağıl 2, Ağcık Mevki, Karaçağıl 7, Arpalı, Karaçağıl, Karaçağıl 14, Karaçağıl 1, Karaçağıl 17, Karaçağıl 3, Karaçağıl 6, Karaelmaslı 1, Karaelmaslı 2, Karaelmaslı 4, Karaelmaslı, Dağınık Evler, Karamağara 8, Kıyı, Karamağara 4, Karamağara 12, Karamağara, Karamankaşı 1, Karamankaşı 2, Karamankaşı, Kodallı 5, Kodallı 4, Kodallı 8, Kodallı 1, Kodallı 3, Kodallı 11, Kodallı, Narlıhopur 2, Narlıhopur 1, Küme Evleri Çiftlik Mevki, Narlıhopur, Saylak 11, Petrol, Saylak 12, Celiller, Saylak, Saylak 15, Toklucular Çiftliği, Zeyneler, Söğütlüöz, Küme Evler 2, Taşoluk 7, Taşoluk 5, Taşoluk 6, Taşoluk, Taşoluk 4 bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Payas ilçesine bağlı 1005 Nolu, 1004 Nolu, Çağlalık, 1003 Nolu bölgelerine,
Yarın 09.00-12.30 saatleri arasında Yayladağ ilçesine bağlı Şehit Ramazan, Atatürk 11, Cumhuriyet 2, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş)-, Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar 4, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık 3, Yetişkin, İnci, Kışlak 16, Cumhuriyet 1, Kışlak 21, Kışlak 11, Atatürk 14, Kışlak 8, Yetişkin 1, Pınar 3, Kışlak 10, Kışlak 2, Yeni Camii 1, Kışlak 1., Kışlak 6, Kışlak 5, İnci 1, Kışlak 3, Mezarlık 11, Yeni Camii 2, Kışlak 14, Yeni Camii 3, Arslanyazı, Ayışığı, Hisarcık, Hisarcık 10, Hisarcık 2, Hisarcık 7, Hisarcık 6, Hisarcık 5 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yayladağ ilçesine bağlı Namık Kemal (Cumhuriyet)-, Parlak, Uzunkuyu, Yeni, Ziya Paşa, Çıkmaz 1, Gül, Korkmaz, Mezarlık 2, Sümbül, Ballık, Karakol, Lale, Namık Kemal, Ali Yılmaz, Mezarlık (Cumhuriyet), Ucuzluk, Yeni Camii, Uzunkuyu 1, Yeni 1, Namık Kemal 2, Uzunkuyu 8, Mezarlık 6, Sümbül 1, Mezarlık 4, Mezarlık 7, Ziya Paşa 2, Namık Kemal 3, Çandır, Eğerci, Karacaahmet, Eğerci 2, Eğerci 1, Eğerci 14, Eğerci 7, Gözlekçiler, Olgunlar, Ağlıca, Yaka, Olgunlar 4, Olgunlar 1, Yaka 4, Olgunlar 2, Yaka 2, Çakrak, Şakşak, Şakşak 5, Şakşak 14., Şakşak 1, Şakşak 6, Şakşak 4, Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice 8, Yenice 10, Yenice 11, Yenice 3, Yenice 5, Yenice 2, Yenice 4, Yaka 1, Yenice 1, Yenice 9, Yenice 12, Sungur, Sungur 2, Sungur 1, Sungur 4, Köken, Sürütme, Yayıkdamlar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.