17 Şub 2024 - 12:24- Gündem

Malatya Kuzey Çevre Yolu hakkında çarpıcı açıklamalar Zemini riskli ve deprem tehlikesi var

Zemini çürük olan Malatya Kuzey Çevre Yolu bittiğinde neler olacağını tek tek sıralayan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Zemini çok kötü olan Malatya Kuzey Çevre Yolu ve yakınına yapılacak yapılaşmalar gelecekte olacak depremlerden çok çok zarar görecektir” dedi.