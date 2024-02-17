Malatya Kuzey Çevre Yolu hakkında çarpıcı açıklamalar Zemini riskli ve deprem tehlikesi var

Zemini çürük olan Malatya Kuzey Çevre Yolu bittiğinde neler olacağını tek tek sıralayan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Zemini çok kötü olan Malatya Kuzey Çevre Yolu ve yakınına yapılacak yapılaşmalar gelecekte olacak depremlerden çok çok zarar görecektir” dedi.
Malatya'nın kuzey çevresinde yer alan zeminin çürük olması, yeni tamamlanan kuzey çevre yolunun bölgede ne gibi sonuçlar doğuracağına dair olası riskleri sosyal medya hesabından paylaşan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, şu bilgileri paylaştı:
“Malatya kuzey çevre yolunun zemini çok kötü olduğu için yapılmamasını defalarca söylemiştim. Çevre yolunun güneydeki daha sağlam zeminlerden geçmesini önermiştim. Beni kimse dinlemedi. Gelecekte kuzey çevre yolunda pek çok negatiflikler olacak.
Zemini çürük olan Malatya Kuzey Çevre Yolu bittiğinde neler olacak; Yollarda sık sık batma, heyelan, yol kenarlarında tarım alanlarında hızlıca yapılaşma olacaktır. Tıpkı Malatya'nın yakın kuzeyinden geçen tren yolu kenarına yapılan kuzey kuşak yolunda olduğu gibi. Unutma!
Çok daha önemlisi; zemini çok kötü olan Malatya Kuzey Çevre Yolu ve yakınına yapılacak yapılaşmalar gelecekte olacak depremlerden çok çok zarar görecektir. 1999 düzce depreminde düzce de olduğu gibi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.