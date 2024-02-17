Malatya’da bu hafta neler oldu?

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

HAARP teknolojisi gerçek mi? Yapay depremler olabilir mi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin HAARP teknolojisiyle üretildiğine dair komplo teorileri sosyal medyanın gündemini uzun süredir meşgul ediyor. KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın, "Özellikle sosyal medyada yayılan ve HAARP ismi verilen, tamamen radyo dalgası sinyalleri gönderen antenlerin deprem ürettiği bir teori gibi yayılıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19161871/haarp-teknolojisi-gercek-mi-yapay-depremler-olabilir-mi

Evlilik kredisi Resmi Gazete’de

Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak. Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin bazı detaylar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19165023/evlilik-kredisi-resmi-gazetede

Deprem bölgesi savunma üssü oluyor Malatya’nın payına ne düşüyor?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerde savunma sanayiinin devleri 8 milyar liralık katkı yapacak. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep’te yapılacak tüm yatırımlar, bölgenin istihdamına da katkı sağlayacak. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19162209/deprem-bolgesi-savunma-ussu-oluyor-malatyanin-payina-ne-dusuyor

Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

İnönü Üniversitesi öğretim görevlilerinin, Milli Eğitim müdürlerinin, özel okul yönetimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve öğretmenlerin de içerisinde bulunduğu 38 kişilik bir kadro ile ‘Deprem ve Eğitim Çalıştayı’nın raporu açıklandı. Ocak ayında düzenlenen çalıştayın raporunda deprem sonrasındaki sorunların ve problemlerin sert bir şekilde eleştirildiği gözlerden kaçmadı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19190476/bilim-siyasete-mi-karisti-ak-partiyi-elestiren-rapora-malatyali-ak-partili-baskan-adayi-da-imza-atmis

Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı

Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarını çiçek açtı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19230787/malatyada-mevsimler-karisti-subat-ayinda-agaclar-cicek-acti

Erdoğan’dan deprem bölgesindeki gençlere kredi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat’tan itibaren almaya başlıyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19238374/erdogandan-deprem-bolgesindeki-genclere-kredi-aciklamasi

Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi, hastalara ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon oluşturmak amacıyla dinlenebilecekleri özel bir ortam sunuyor. Hastanede yatan hastaların sadece hastalıkla değil, aynı zamanda maddi sıkıntılarla da mücadele ettiğine dikkat çeken Terapi Merkezi’nin kurucusu Özlem Önal Erkurt, hastaların maddi imkansızlık içinde olduklarını ve her türlü yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19245895/sadece-malatyada-var-turkiyede-bir-ilk-ve-ornegi-yok

İlk oruç ne zaman tutulacak?

İlk oruç, 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak. Bu tarih Müslümanlar için Ramazan ayının başlangıcı olacak. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, 9 Nisan 2024 Salı günü sona erecek. Bu tarih, son orucun tutulduğu gün olacak. Ramazan ayının son günü olan 9 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19245573/ilk-oruc-ne-zaman-tutulacak

Fırat Nehri’ne siyanür sızma iddiası Böyle bir ihtimal var mı?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Hatta bazı paylaşımlarda Malatya da dâhil birçok yerde içme suyu konusunda uyarılar yapıldı. Peki, konuya ilişkin neler söylendi? Uzmanlar ne dedi, Bakanlık hangi açıklamayı yaptı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19249563/firat-nehrine-siyanur-sizma-iddiasi-boyle-bir-ihtimal-var-mi

Kayısı için risk kapıda mı?

Kale başta olmak üzere Malatya’nın bazı bölgelerinde yabani bademlerin çiçek açması kayısı üreticilerini endişelendirdi. Şubat ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının yüksek olması kayısı ağaçlarının da çiçek açma riskini beraberinde getirirken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bezer bir durumun 2018 yılının şubat ayında yaşandığını hatırlattı. Bunun bir risk olduğuna dikkat çeken Çiçek, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19254575/kayisi-icin-risk-kapida-mi

Çile şehri Malatya’da durum değişmiyor

Malatya’da her sağanak sonrası aynı bölgenin sular altında kalması vatandaşlar ve sürücülerin tepkisine yol açıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19252020/cile-sehri-malatyada-durum-degismiyor

Mert’ten “siyanür” açıklaması “Bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor”

Erzincan’da yaşanan toprak kayması hadisesinden sonra yapılan siyanür tartışması Malatya dahil birçok ilde yaşayanları korkuttu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya’nın içme suyu için bir siyanür tehlikesi bulunmadığı dile getirerek, “Bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor’ hesabı Malatya’ya bu durumun ne alakası var? Bizim vatandaşlarımız kesinlikle rahat olsunlar. Bizlik bir sorun yok” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19257879/mertten-siyanur-aciklamasi-bir-deli-kuyuya-tas-atiyor-40-akilli-cikartamiyor

Gürkan: Hakkımı helal etmiyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda tarihi bir konuşma yaptığını vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bazı kesimlere hakkını helal etmediğini söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19257732/gurkan-hakkimi-helal-etmiyorum

Çöktü çökecek binalarda ekmek mücadelesi

Malatya’da, 6 Şubat 2023 depremlerinde işyerleri ağır hasar alan sanayi esnafı, işyerlerinin çökmesinden endişe duyduklarını belirterek, her şeye rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de büyük ölçekte etkilendi. Bazı işyerlerinin yıkıldığı bölgede çok sayıda işyeri ise hasar aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19261857/coktu-cokecek-binalarda-ekmek-mucadelesi

Esnaf yönetimi suçladı, yönetim ise yetkililere seslendi

MATİM iş merkezinde faaliyet gösteren esnaflar, her yağmur sonrası iş yerlerinin sular altında kaldığını, sorunların çözülmesi için defalarca yetkililere başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm bulunmadığını belirtirken, MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ise, “Biz yetkililere durumu izah ediyoruz, gelip burayla ilgilenmelerini bekliyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19265499/esnaf-yonetimi-sucladi-yonetim-ise-yetkililere-seslendi

Malatya’da o müdür görevden alındı yerine gelen isim de açıklandı

Malatya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Malatya İl Müdürü görev değişikliğine uğradı. Ağustos ayında göreve başlayan Süleyman Düşünceli'nin yerine, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak'ın eşi Erhan Baytak atandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19267683/malatyada-o-mudur-gorev-alindi-yerine-gelen-isimde-aciklandi

Malatya’ya 150 milyon liralık lojman ve hizmet binası

Malatya’da uzun süredir beklenen bir proje olan Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası ve Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanı işleri Yatırım Programı’na eklendi. Projeler için 100 milyon liradan fazla ödenek ayrıldı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19269422/malatyaya-150-milyon-liralik-lojman-ve-hizmet-binasi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığından Malatyalılara dev fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya’da 276 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19272694/kentsel-donusum-baskanligindan-malatyalilara-dev-firsat

Malatya’da ilçelerin nüfusu Depremin en gerçek yüzü: 3 ilçede nüfus tepetaklak oldu

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin etkisiyle şehrin nüfusu 69 bin 855 düştü. Şehir genelinde 3 ilçede nüfus azalması, 10 ilçede ise nüfus artışı gerçekleşti. İşte düşüş ve artış yaşanan ilçeler…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19269621/malatyada-ilcelerin-nufusu-depremin-en-gercek-yuzu-3-ilcede-nufus-tepetaklak-oldu

Malatya’ya stres transferi mi yüklendi?

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54’te bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesi olarak açıklanırken depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak belirtildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan depremi yorumlayarak bilgilendirmelerde bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19275148/malatyaya-stres-transferi-mi-yuklendi

Bostanbaşı’ndan dikkat çeken talep

Bostanbaşı Mahallesi sakinlerinin, evlerinin yerinde dönüşüm ile TOKİ tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirten Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, müteahhitlerin yüksek rakamlı fiyatlar ve ucu açık sözleşmeler yaptıklarını kaydetti. Muhtar Özbay, “Buradaki sakinlerimiz evlerinin Emlak Konut veya TOKİ tarafından yapılmasını talep ediyorlar. Çünkü müteahhit firmalar yüksek meblağlı paralar istiyorlar ve vatandaşlarımız bu paraları ödeyemiyorlar” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19273099/bostanbasindan-dikkat-ceken-talep

Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark nedir?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin öğleden sonra olan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntısını en şiddetli hisseden bölgelerin Kahramanmaraş Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçeleri ile Malatya Doğanşehir ilçesi olduğu ortaya çıktı. Deprem bölgesinde artık herkes depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı biliyor ancak bilmeyenler için bu konu kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki fark…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19280408/depremin-buyuklugu-ve-siddeti-arasindaki-fark-nedir

Fırat Nehri'nde siyanür tehlikesi Bilinmeyen gerçekler tek tek açıklandı

Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu, Fırat Nehri’nin kirlenmesi ve siyanürün dere ve yeraltı sularına karışmış olabileceği ihtimali başta Malatya olmak üzere 9 ili ciddi anlamda etkileyeceğini söyleyen Doç. Dr. Aydan Aksoğan Korkmaz, deprem geçirmiş bu illerin bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaları psikolojilerini daha da bozacağının altını çizdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19282301/firat-nehrinde-siyanur-tehlikesi-bilinmeyen-gercekler-tek-tek-aciklandi

Kaynak: Haber Merkezi