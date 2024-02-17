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Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

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Yerel seçimlere az bir zaman kala sandık görevlisi olmak isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını ve sandık görevlisi olmanın şartlarının neler olduğunu merak etmeye başladılar. Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir? Sandık görevlisi nasıl olunur?

Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar mask
Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar
Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar
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Seçimlerde görev almak isteyen vatandaşlar için henüz başvuru süreci başlamadı ancak sandık görevlisi ücretleri belli oldu. Yerel seçimde sandık görevlisi 2.088 TL, sandık kurulu başkanı 2.947 TL, partili üyeler 1.044 TL ve bina sorumluları 2.936 TL ücret alacak. Başvurular seçime yaklaşık bir ay kala açılması bekleniyor.

Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

31 Mart yerel seçim sandık başkanı ve sandık görevlisi için başvuru süreci henüz başlamadı. Sandık başkanı ve sandık görevlisi için başvuru genellikle seçimden bir ay önce açılıyor. Seçim günü sandık başında görev almak isteyenler ikametgah adresine göre seçim kurulun başkanlığına başvuru yapacak.

Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

İki çeşit sandık görevlisi bulunur. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirleniyor. İkincisi ise partilerin sandık görevlisi olacaktır. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ye yapılır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ye bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur ve internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ye müracaat etmeleri gerekiyor.

Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2024

Sandık görevlisi olmak isteyenlerde başlıca şu şartları şu şekilde: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak, Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenir. İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

 
Sandık görevlisi başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir ve ücreti ne kadar?

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Şub 2024 - 11:38 - Gündem

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