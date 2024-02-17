Aydın’dan çok konuşulacak sözler “İnşallah onlar size hakkını helal ederler”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘Değerimi bilmeyenlere hakkımı helal etmiyorum’ söylemini eleştiren MGTC Başkanı Mehmet Aydın, depremden sonra yıkılan evlerden dünden bugüne şehri yöneten bütün belediye başkanları ve imara bakan insanların sorumlu olduğuna dikkat çekti. Aydın, “İnşallah o bin 500 ölen vatandaşımız hakkını Selahattin Gürkan, Ahmet Çakır, Cemal Akın’a da helal ederler. Yakınları helal ederler. 133 bin evi yıkılan insan hakkını helal eder. İnşallah onlar size hakkını helal ederler” dedi.

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta BİLSAM tarafından yayınlanan deprem çalıştayı raporu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘Hakkımı helal etmiyorum’ açıklamasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Bilgi Yolu, Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) tarafından yayınlanan raporun Malatya’nın depremde her alanda sınıfta kaldığını gösterdiğini belirten Umut Bozkurtoğlu, bu çalıştayda emeği geçen akademisyenleri tebrik etti.

“SONUÇ DEĞİŞMEYECEK”

Rapora ilişkin bir değerlendirme yapan Bozkurtoğlu,

“Buna sadece eğitim alanında bakmamak gerekiyor. Ben genel olarak baktığımda her alanda Malatya'nın bürokrasisi, siyaseti, STK'lar yani sivil toplum örgütleri dediğimiz alandaki insanlar bu sınavda sınıfta kaldı. Ben hep söylerim 3 sınıf meslek ayrıcalıklıdır. Bunların biri eğitimciler, ikincisi sağlıkçılar, üçüncüsü güvenlik güçleri; askerimiz, polisimiz, jandarmamız. Bu üç sınıf meslek ayrıcalıklıdır. Hatta biz depremin ilk günlerinde 15-20 gün içerisinde konuştuğumuz şöyle bir şey var ilk önce bu memleketin akil insanları saydığımız sınıflar iyi eğitimcileri, iyi öğrencileri, iyi sağlıkçıları elinde tutması gerekiyor. Üniversitelerin her şeyden önce yapması gereken öğretim görevlerinin barınma alanını sağlamak. Ailelerin güvenliğini sağlamak. Barınacak yerlerin hemen oluşturulması. Baktık ki bizim üniversitelerimizdeki birçok insanlar herkesten önce bu şehri terk etti”

şeklinde konuştu.

“İMTİHANI KAYBETTİK”

Deprem sürecinde şehri yönetenlerin kendi derdine düştüğünü kaydeden Bozkurtoğlu,

“Biz her zaman söylüyoruz, ‘Biz merkezi hükümete veya Ankara'ya niye sesimizi duyuramadık?’ İşte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ağladı, şehir yıkıldı, şehir bitti dedi Malatya 3 milyar TL gibi bir para aldı, depremde en çok zarar gören belki 4. iliz onlar 7 milyar TL gibi para aldılar. Bizim siyasilerimiz, bizi yönetenler tabii o zaman OHAL'de ilan edilmişti Koordinasyonla ilgili valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, birçok insan geldi. Biz o alanda da bizi yönetenler kendini kurtarmak için kendi derdine düştü. Eğer kendi derdinize düşmeseydiniz, Malatya'nın derdiyle dertlenseydiniz, bu tür çalıştaylarda bu sonuçlar çıkmayacaktı. Biz topyekun imtihanı kaybettik. Çalıştayı BİLSAM yapıyor, İnönü Üniversitesindeki, Turgut Özal Üniversitesindeki akademisyenler katılıyor. Akademisyenlerin böyle bir çalıştayda özellikle iktidara karşı da ‘Evet, yanlış yapıldı’ demelerini de ayrıca kutluyorum”

ifadelerine yer verdi.

“DERS ALMAMIŞIZ”

BİLSAM’a teşekkür eden ve raporda Malatya'nın eğitimle ilgili bütün sorunlarının tek tek sıralandığını söyleyen Mehmet Aydın,

“Öncelikle BİLSAM'a teşekkür ederiz. Böyle güzel bir çalıştay yapmış. Malatya'nın eğitimle ilgili bütün sorunlarını tek tek sıralamışlar. Çalıştayda, Milli Eğitim Bakanı'nın burada görevde olması nedeniyle Malatya’ya koordinatör bakan olarak atanmıştı o dönem eğitim faaliyetlerinde sanki bir sorun yokmuş gibi buradaki yöneticiler öyle bir algı oluşturdukları için normalleşme süreci sekteye uğradı deniliyor. Yani yine şehrin yönetenleri eğitimde de aynı şeyi yapmışlar. Milli Eğitim Bakanı’na sanki hiçbir sorun yokmuş gibi bir algı oluşturmuşlar. Her şey dört dörtlükmüş gibi. 3 bin öğretmenin gittiği ve barınma nedeniyle gelemediği belirtilmiş. Maalesef onlara barınma sağlayamadık. Giden 3 bin öğretmenin yerine gelen atanan da 690 öğretmen. Yani sırf depremden dolayı 2 bin 300 civarı bir öğretmen açığı oluyor. Sırf depremden dolayı. Zaten normalde öğretmen açığı var. Her branşta öğretmen açığı oluyor. Konteyner kentlerdeki çocukların okullara taşınmasının hem devlete maliyet açısından bir yük bindirmiş hem de çocuğun gidip gelmesi ayrı bir eziyet olmuş bunları sıralamışlar. İnşallah bu şehri yönetenler de bundan yararlanırlar, sorunları onlar da okumuştur. Sorunların çözümüyle ilgili bence her şeye dikkat çekmişler. Ben BİLSAM’a teşekkür ediyorum”

diye konuştu.

“KİM VERECEK BUNUN HESABINI”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘Hakkımı helal etmiyorum’ söylemini değerlendiren Aydın,

“Bu şehirde halen bir şey olmamış gibi hareket edenlerden biri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz gün mecliste bir açıklama yapmış. ‘Hakkımı helal etmiyorum’ demiş. Selahattin Gürkan gerçekten hizmet etti, hizmetleri var. Kimse buna nankörlük edemez ama Selahattin Gürkan'a birinin şunu demesi lazım ‘Başkan uyan yıl 2024’. 6 Şubat 2023’de iki büyük deprem oldu. Kıyamet provası gibi. Ne yaptığın asfalt kaldı, ne park kaldı, ne bina kaldı. Milletin evi yıkıldı. Halen uyanamamışlar. 120 bin kişi halen konteynerde kalıyor. Çocuklar travma geçiriyor raporda var. 3 bin tane öğretmen terk etmiş 700 tane onun yerine buraya öğretmen atanmış. Söylüyorlardı ya şehrin sahipleri var diye. Siz bu 3 bin öğretmenin yerine niye 3 bin atama yaptırmadınız? Öyle bol keseden atıyorlar. Selahattin Gürkan hakkını helal etmemiş, değerini bilmeyenlere. İnşallah o bin 500 ölen vatandaşımız hakkını Selahattin Gürkan, Ahmet Çakır, Cemal Akın’a da helal ederler. Yakınları helal ederler. 133 bin evi yıkılan insan hakkını helal eder. İnşallah onlar size hakkını helal ederler. Bugün, bu şehirde depremden sonra binlerce ev yıkılmışsa dünden bugüne şehri yöneten belediye başkanları da bundan sorumlu, imarına bakan insanlar da sorumlu. 20 yıldır AK Parti iktidarında Malatya'da, imarda, komisyonda olan bazen de komisyon başkanlığı yapan Metin Mandal diye bir vatandaş var. Bu vatandaş lise mezunu bir hastalıkta geçirmiş şu an seçim işlerine bakıyor AK Parti'de. 20 yıldır bu adam imarın başında. Malatya'da ne olumsuzluk varsa bu adamın imzası var. Kim hesap sordu buna? Niye hesap sorulmuyor? Halen ödüllendiriliyor. Bu lise mezunu adamın imar komisyon başkanlığında ne işi var? Kim verecek bunun hesabını. Çakır döneminde, Cemal Akın, Selahattin Gürkan döneminde var. Bu insanlar size hakkını helal edecek mi? Milletin evi yıkılmış, canı gitmiş, çocuklar ölmüş. Ben olsam başkanın yerinde hiçbir suçum olmasa dahi bu şehri yönettiğim için benim dönemimde deprem oldu, helallik isterdim. Daha halen yaptığım hizmet koltuk derdindeler. Başkan teşekkür ederiz, ne yol kaldı ne ev kaldı. Millet evsiz barksız. Millet konteynerde yaşıyor. Lütfen Sayın vekillerim, Sayın Belediye Başkanım gidin bir konteynerde kalın bir hafta. Siz daha ne hakkınızı helal etmiyorsunuz. Bu nasıl bir şey ya? Velev ki bu para kimin? Senin benim vergim. Sizin aslında göreviniz hizmet etmek. Hizmet etmeyen kötülük yapmıştır. Evet yaptınız ama lütfen bu deprem öncesini artık bırakın. Deprem oldu, şehir yok oldu. Halen yıkımlar bitmemiş. Gidin şu şehre bakın. Raporda altyapı yok, yollar bozuk diyor. Güvenlik yok diyor. Akademisyenler, öğretmenler her kim varsa onlarca insan buna imza atmış. İlhan Geçit de imza atanlardan biri. Artık çıkın siz bir helallik isteyin”

söyleminde bulundu.

“HER KİŞİ LİYAKAT SAHİBİYDİ DİYEBİLİYOR MUSUNUZ”

Toplumun kendi derdine düştüğünü belirten Aydın,

“Ben bakıyorum Cumhurbaşkanı gösterse Ahmet Çakır aday da olacaktı. Hiç mi sorumluluğunuz yok? Hiç mi üstünüze bir şey almıyorsunuz? Çıkın bir açıklayın Metin Mandal kim? Bir ifade aldınız mı bu adamdan? Kim bu sorumlar? Kim bunun arkasındaki güç? Kim getirmiş lise mezununu imar komisyon başkanlığına. Siz burada olmasa, ahirette bunun nasıl hesabını vereceksiniz? Toplum sustukça bunlar toplumun üstüne çıkıyor. Ben her zaman da söyledim en çok eleştirdiğimde Selahattin Gürkan'dı biliyorsunuz. Çok hizmet ettiniz ama cenaze evinde düğün konuşulmaz. Şu an toplum bitmiş farkında değiller. Biz bugün konteynerlerde program yapıyoruz ne yolu, ne asfaltı. Hakkınızı sizin belediye başkanı olmanızı istemeyen insanlara helal etmeyin. O zaman sizi aday göstermeyen Cumhurbaşkanından edin hadi. Cumhurbaşkanı aday göstermedi. Ora görmedi o zaman hizmetinizi. Toplum kendi derdine düşmüş seçimi konuşan yok. Yağmur, soğuklar gelmiş gidin konteynerlere brandalar sermişsiniz konteynerlerde bir elektrik sobasını söndürdüğün an soğuyor. Millet ne derdinde bunlar ne dertte. Allah nasip etmiş, Selahattin Gürkan 20 yıl yönetmiş. Nasip etmemiş, olmamış yani. Bu kadar basit. Biz hakkımız kimlere helal etmiyoruz, eğer bu belediye başkanlarının çevresinde bir kişi kendileri o makamı kullanarak zenginleşmişlerse hakkımızı helal etmiyoruz. Çevrenizde bir kişi liyakat sahibi olmayanı, göreve atamışsanız hakkımızı helal etmiyoruz. Bir kişiyi haksız yere işe almışsanız birinin önünü kesip, tanıdığınızı almışsanız hakkımızı helal etmiyoruz. Yüzlerce sayabiliriz. Hangi hak? Hangi adalet? Şunu söyleyebilirler mi? Biz her liyakat sahibini iş aldık. Atadığınız her kişi liyakat sahibiydi diyebiliyor musunuz, çevremizde bir kişi zengin olmadı, ben çocuğumu işe almadım, çocuğum benden dolayı daire başkanı olmadı çıkın söyleyin eğer öyleyse ben de hakkımı helal etmiyorum. Bütün siyasetçilerin akrabaları bir yerde. Bütün ihalelerde neler döndüğünü biliyoruz. Burada tek tek açıklayacağız, herkes görecek. Şehrin yarısı yok, biz milletin egolarıyla uğraşıyoruz”

açıklamasında bulundu.