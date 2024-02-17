Elazığ ve Bingöl’ün dikkatine!

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Alacakaya ilçesine bağlı Ormanpınar Köyü, Gülaman Mahallesi, Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Altıoluk Mahallesi, Altınçanak Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, Sularbaşı Mahallesi, Cami Mahallesi, Kışla Mahallesi, Güleç Mahallesi, Çakmakkaya Köyü, Halkalı Köyü, Saman Mahallesi, Çataklı Köyü Çallıca Mezra, Serinevler Mahallesi, Bakladamlar Köyü, Vali Göktayoğlu Mahallesi, Çataklı Köyü, Gündoğdu Mahallesi, Yoğunbilek Köyü Uzun Söğüt Mezra, Esenlik Köyü, Gürçubuk Köyü, Kayahisar Köyü Boğazlı Mezra, Kambertepe Köyü, Kayahisar Köyü, Çevrecik Köyü, Yoğunbilek Köyü Göztepe Mezra, Simserkis Mahallesi, Gümüşyaka Mahallesi, Küplüce Köyü Akyıldız Mezra, Küplüce Köyü Albayrak Mezra, Küplüce Köyü, Hürriyet Mahallesi, Halil Yavuz Mahallesi, Küplüce Köyü Ilıcak Mezra, Yoğunbilek Köyü, Bozçavuş Köyü, Mustafa Çelebi Mahallesi, Kayranlı Köyü, Yalnızdamlar Köyü, Kaplanbağ Mahallesi, Haberci Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesi, Zeynet Mahallesi, Karakaş Köyü Til Mezra, Karakaş Köyü, Ziyaret Mahallesi, Kutlu Düğün Mahallesi, Çay Mahallesi, Yaylabaşı Mahallesi, Göründü Köyü, Erbağı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Mustafa Çelebi Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Yenice Köyü, Yeniköy Köyü, Yenice Köyü Yolcatı Mezra, Yeniköy Köyü Kengerli Mezra bölgelerine,

Yarın 11.00-13.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Çakıroğlu Köyü, Çakıroğlu Köyü Mollalar Mezra, Polatköy Köyü, Polatköy Köyü Tepe Mezra, Çakıroğlu Köyü Tellolar Mezra bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi bölgesine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü, Döşengi Mahallesi, Karapolat Köyü, Eskibalta Köyü, Gelinpertek Köyü, Ayanoğlu Köyü, Kabayel Köyü, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.