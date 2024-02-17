Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine Yayla bölgesine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Yenimahalle, Tepebaşı bölgelerine,

Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Ulutaş, Yağmur, Evciler, Ürünlü bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart, Devrim, Fırat, Barış, 8 Mart, Dicle bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Kocakuyu, Tavuklu, Kömürlü, Kayagöze, Göllü, Çimenlik, Beşikkaya, Çalışan, Kayabalı, İkitepe, Ünsallı, Harmankaya, Ovabaşı, Taşlıca, Çatalyurt, Duygulu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet (Başverimli), Cumhuriyet (Çalışkan) Bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Okçu bölgesine,

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Ali Bey, Yafes bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.