Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Türk kahvesi sevenleri için içimiyle ve lezzetiyle benzersiz bir deneyim sunar. Cezvede ya da kahve makinesinde yapılan Türk kahvesinin lezzetini artırmak için bazı önemli kriterler var. Doğru ölçüleri kullanmak, kahvenin taze olmasına dikkat etmek ve pişirme süresini doğru ayarlamak gibi detaylara dikkat etmek, Türk kahvesinin püf noktaları olarak biliniyor.

Günün her anını keyifle taçlandıran Türk kahvesinin özel olmasının nedenlerinden biri de köpüklü olması. Kahvenizin harika bir tada sahip olmasını istiyorsanız tercih edeceğiniz kahvenin taze olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Hava almayacak şekilde muhafaza etmiş olduğunuz kahve her zaman kendi kokusunu saklayacak. Türk kahvesini yeni alacaksanız eğer aktarlarda yer alan ve taze çekilmiş olan kahveleri tercih edebilirsiniz. Eğer çekilmiş kahve tercih edecekseniz çabuk bozulabileceğini unutmayın.

Kahvede kullanacağınız suyun kaliteli olmasına dikkat edin. Bunun yanı sıra soğuk suyla yapılan kahvenin tadı da iyi oluyor. Eğer Türk kahvenizi hazırlarken musluk suyu kullanırsanız diğer seçeneklere göre kahvenizin tadı pek iyi olmayacak.

Türk kahvenizi pişirdiyseniz fazla bekletmeden tüketmenizde fayda var. Herhangi bir sebeple kahvenizi içemediyseniz, aynı kahveyi yeniden ısıtmamak gerekiyor.

Kahvenin kısık ateşte pişirilmesi gerektiği bilinse de eğer kahvenizi cezvede yapacaksanız, kahvenizi ocağa koyduktan sonra, çok uzun süre ocakta kalmamasına dikkat etmelisiniz. Küçük bir püf noktası verelim, kahvenizi ocakta pişiriyorsanız daha lezzetli olması için bakır cezve tercih edebilirsiniz.

Kahvenizi, kahve makinesi yerine cezvede yapmayı düşünüyorsanız cezveyi ocağın üzerine koymadan önce yaklaşık 30 saniye kadar kahvenizi karıştırabilirsiniz. Ocağa koyduktan sonra kahveyi ayrıca karıştırmamak gerekiyor. Bu arada kahve kaynayınca değil, kabarmaya başladığı zaman ocaktan alınması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi