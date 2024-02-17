17 Şub 2024 - 11:06 - Gündem

Antep’in İshaliye Nurdağı Şahinbey Şehitkamil ilçeleri dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…