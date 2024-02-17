Antep’in İshaliye Nurdağı Şahinbey Şehitkamil ilçeleri dikkat!

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:
“Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında İshaliye ilçesine bağlı Şehit Bilal Ayıtgın, Ökkeş Korkmaz, Mustafa Taşar (Pınarbaşı), Kümesler, Ceylan, Aydın, Dervişpaşa, Çınarlı Çıkmazı, Ala Geyik, Yenicamii, Sümbül, Toplu, Kenan Evren (Pınarbaşı), Hacı Mehmet, Lale-1, Mehmet Akif Ersoy (Pınarbaşı), Şehit Yusuf Kaplan, Şahin, Bahar, Paşaeli, Yenipınar, 10 Nolu, Hocalar, Ahmet Yesevi, Menekşe-1, Öztürkler, Dörtevler, 1217 Nolu, 23, Aslan Yaylası, Kanarya, Güngören, Esmeler (Konak), Yenimahale, Kanuni, Atatürk-1, İsmet İnönü, Karahasanlı, 1221 Nolu, 8, 9, 4, 3, Yesemek, Kenan Evren, Künesler, Okul, Ataköy, Arapuşağı, 1 Nolu (Yamaç Kışla), Şahmaran, Şehit Davut Kayalı, 15, Yolçatı, Menekşe, Fener, Yunus Emre, Kanar, Hurşitağa, Gencolar, Hoca Ali, Ukkaşe, Halil Koyunoğlu, Bahçe Çıkmaz, 2 Nolu, Güllühüyük, Turgut Özal, Belpınar, Toplamalar, Yeşilova, İçerisu, Karakaya, Mesthüyük, Mustafa Taşar, 1 Nolu (Pınarbaşı), 1223 Nolu, Müdürler, Hisar, Kömürler, Toplu Küme Evler, Gerciğin, Elbistanhüyüğü, Aydın Menderes, Zincirli, Şelale, Bayraktepe, Atatürk, Turgut Özal (Beydilli), Kırkpınar, 1, Çubuk, 19, Ortaklı, Katrancı, Atmalı, Bademli, Kırışkal, 1216 Nolu, Kuzoluk, Esmeler, 11 Nolu, 16, Selver Demirbaş, Belediye, Sayburun, Sinanpaşa, 17, Ökkeşiye, Sögüt, Konut, 12 Nolu, İnönü, 1214 Nolu, Hürriyet (Bey), Oğuzhan, Turgut Özal (Meydan), Turkmen Nolu, 20, Demirler, Bakırcan, Şehir, Yalangoz, Battalgazi, Çınarlı, Hüyük, Naimler, Yaylacık, Örtülü, Kırkağaç, Durmuşlar, İncegedik, Güneykışla, Çamtepe, Gül, Turgut Özal (Cumhuriyet), Hürriyet (Cumhuriyet), Fatih, Şehit Albay Rıdvan Özden, Musa Dağ, Kenan Evren Caddesi, Cengizhan, Yassıpınar, Başkent, Adnan Menderes, Mollaobası, Mevlana-2, 1 Nolu, Ugur Mumcu, 14 Nolu, Alaca, Karapolat, Battalyurdu, Hamzaoğlu, Karabostan, Selvi, Altınevler, Yelliburun, 811 Nolu, 1211 Nolu, Kuloğlu, 22, Çakmak, Emirler, Hamidiye, İncirli, 18, 21, 7, Nogaylar, Tandırlı, Tüllüce, Gözlühüyük, Gedikli, Salmanobası, Akınyolu, Yeşiloba, Hürriyet (Meydan), Balıkalan, Hürriyet, Fatih Sultan Mehmet bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Nurdağı ilçesine bağlı Şehit Bilal Ayıtgın, Ökkeş Korkmaz, Mustafa Taşar (Pınarbaşı), Kümesler, Ceylan, Aydın, Dervişpaşa, Çınarlı Çıkmazı, Ala Geyik, Yenicamii, Sümbül, Toplu, Kenan Evren (Pınarbaşı), Hacı Mehmet, Lale-1, Mehmet Akif Ersoy (Pınarbaşı), Şehit Yusuf Kaplan, Şahin, Bahar, Paşaeli, Yenipınar, 10 Nolu, Hocalar, Ahmet Yesevi, Menekşe-1, Öztürkler, Dörtevler, 1217 Nolu, 23, Aslan Yaylası, Kanarya, Güngören, Esmeler (Konak), Yenimahale, Kanuni, Atatürk-1, İsmet İnönü, Karahasanlı, 1221 Nolu, 8, 9, 4, 3, Yesemek, Kenan Evren, Künesler, Okul, Ataköy, Arapuşağı, 1 Nolu (Yamaç Kışla), Şahmaran, Şehit Davut Kayalı, 15, Yolçatı, Menekşe, Fener, Yunus Emre, Kanar, Hurşitağa, Gencolar, Hoca Ali, Ukkaşe, Halil Koyunoğlu, Bahçe Çıkmaz, 2 Nolu, Güllühüyük, Turgut Özal, Belpınar, Toplamalar, Yeşilova, İçerisu, Karakaya, Mesthüyük, Mustafa Taşar, 1 Nolu (Pınarbaşı), 1223 Nolu, Müdürler, Hisar, Kömürler, Toplu Küme Evler, Gerciğin, Elbistanhüyüğü, Aydın Menderes, Zincirli, Şelale, Bayraktepe, Atatürk, Turgut Özal (Beydilli), Kırkpınar, 1, Çubuk, 19, Ortaklı, Katrancı, Atmalı, Bademli, Kırışkal, 1216 Nolu, Kuzoluk, Esmeler, 11 Nolu, 16, Selver Demirbaş, Belediye, Sayburun, Sinanpaşa, 17, Ökkeşiye, Sögüt, Konut, 12 Nolu, İnönü, 1214 Nolu, Hürriyet (Bey), Oğuzhan, Turgut Özal (Meydan), Turkmen Nolu, 20, Demirler, Bakırcan, Şehir, Yalangoz, Battalgazi, Çınarlı, Hüyük, Naimler, Yaylacık, Örtülü, Kırkağaç, Durmuşlar, İncegedik, Güneykışla, Çamtepe, Gül, Turgut Özal (Cumhuriyet), Hürriyet (Cumhuriyet), Fatih, Şehit Albay Rıdvan Özden, Musa Dağ, Kenan Evren Caddesi, Cengizhan, Yassıpınar, Başkent, Adnan Menderes, Mollaobası, Mevlana-2, 1 Nolu, Ugur Mumcu, 14 Nolu, Alaca, Karapolat, Battalyurdu, Hamzaoğlu, Karabostan, Selvi, Altınevler, Yelliburun, 811 Nolu, 1211 Nolu, Kuloğlu, 22, Çakmak, Emirler, Hamidiye, İncirli, 18, 21, 7, Nogaylar, Tandırlı, Tüllüce, Gözlühüyük, Gedikli, Salmanobası, Akınyolu, Yeşiloba, Hürriyet (Meydan), Balıkalan, Hürriyet, Fatih Sultan Mehmet bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı 185003 Nolu, 185002 Nolu, 185001 Nolu, Kumruhamurkesen bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 55038 Nolu, 55042 Nolu, 55043 Nolu, 55044 Nolu, 55050 Nolu, 55020 Nolu, 55010 Nolu, 55021 Nolu, 55100 Nolu, 55026 Nolu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.