Diyarbakır’da 9 ilçeye kritik uyarı

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Hilar, Karpuzlu, Yayvantepe, Yamaçlar, Sökündüzü, İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Dicle, Sanayi, Fırat, Aralık, Şentepe bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Aynalı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Oyuklu, Kabakaya, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Savat, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Karaorman, Ünal, Yayık, Babakaya, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.