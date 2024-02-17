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Diyarbakır’da 9 ilçeye kritik uyarı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da 9 ilçeye kritik uyarı mask
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Hilar, Karpuzlu, Yayvantepe, Yamaçlar, Sökündüzü, İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Dicle, Sanayi, Fırat, Aralık, Şentepe bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Aynalı bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Oyuklu, Kabakaya, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Savat, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Karaorman, Ünal, Yayık, Babakaya, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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17 Şub 2024 - 11:03 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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