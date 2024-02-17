Niğde için uyarı yapıldı

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı EMEN KÖYÜ’ne,
Yarın 10.00 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Dink Mahallesi, Harım Mahallesi, Karaca Uğurlu Mahallesi, Orta Mahallesi, Sokubaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi, Bozköy Beldesi; Yenice Mahallesi, Çardak Köyü, Ovalıbağ Köyü, Sultanpınarı Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çardak Köyü, Ovalıbağ Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kayırlı Köyü; Cevizler Mevkii, İnönü Mevkii, Karamustafa Mevkii, Pınarcık Mevkii, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi Yeni Mahallesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievler Mevkii, Kumluca Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Kadılar Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.