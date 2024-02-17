Kayseri ve Kahramanmaraş için kritik uyarı

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi, General Emir mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey Mahallesi’ne,

Bugün 11.00 ila 12.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis, Mithatpaşa mahallelerine,

Bugün 13.30 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu, Saray Bosna mahallelerine,

Yarın 08.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 10.00 ila 10.45 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi ve OSB Mahallesi Bir Kısmına” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.