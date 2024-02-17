- Sağlık

17 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

17 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, MENENGİÇ ECZANESİ

24 SAAT AÇIK

SIHHAT ECZANESİ BATTALGAZİ

EMEKSİZ CADDESİ, NO:3/1, ALTGEÇİT YANI, BEDEN MAĞAZASI YANI

24 SAAT AÇIK

NİYAZİ MISRİ ECZANESİ BATTALGAZİ

DÖRTYOL İNÖNÜ CADDESİ ESKİ SGK BİNASI YANI, DONAS DÜRÜM KARŞISI

24 SAAT AÇIK

TARIK ECZANESİ YEŞİLYURT

ÖZALPER MAHALLESİ, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ÇARE ECZANESİ YEŞİLYURT

GEDİK MAHALLESİ, YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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17 Şub 2024 - 10:01 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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