17 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
17 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“MENENGİÇ ECZANESİ BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, MENENGİÇ ECZANESİ
24 SAAT AÇIK
SIHHAT ECZANESİ BATTALGAZİ
EMEKSİZ CADDESİ, NO:3/1, ALTGEÇİT YANI, BEDEN MAĞAZASI YANI
24 SAAT AÇIK
NİYAZİ MISRİ ECZANESİ BATTALGAZİ
DÖRTYOL İNÖNÜ CADDESİ ESKİ SGK BİNASI YANI, DONAS DÜRÜM KARŞISI
24 SAAT AÇIK
TARIK ECZANESİ YEŞİLYURT
ÖZALPER MAHALLESİ, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ÇARE ECZANESİ YEŞİLYURT
GEDİK MAHALLESİ, YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.