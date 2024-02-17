17 Şub 2024 - 09:52 - Gündem

O kurumdan Malatya’ya sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu; aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir.