Malatya bugün ve yarın dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye, Aşağıulupınar, Balaban, Hisarcık, Şuğul, Yenice, Güdül, Karaoğuz, Yavuzlar, Medişeyh, Akçatoprak, Akova, Irmaklı, Çaybaşı, Sandıkkaya, Yukarıulupınar, Karabayır, Kaynak, Yenipınar, Kozluca, Günpınar, Başdirek, Ilıca, Mollauşağı, Ozan, Kerimli, Ağılbaşı, Gökçeören, Uzunhasan, Şendere, Esenbey, Yarımca, Gaziköy, Yeniköy, Günerli, Sakarya, Barındır, Kuzpınar, Hisarkale, Yeşiltaş, Doğantepe, Kayadibi, Çınar, Çatalbahçe, Taşolar, Kölükler, Başkaya, Taşevler, Üçpınar mahallerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu mahallerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne,
Bugün 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yenice, Yavuzlar, Karaoğuz, Günpınar, Başdirek, Yarımca, Gaziköy, Yeniköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Heyiketeği Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Şeyhler, Ilıcak, Aksaray, Karahan, Aşağıörükçü, Aydınlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Aksaray, İskender, Kaynarca, Çarmuzu, Kiltepe, Çavuşoğlu, İlyas, İnönü, Yeşilkaynak, Koşu, Merkez Fatih, Seyran, Gazi mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.