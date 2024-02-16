AFAD’tan kura çekim mesajı

Malatya’da yarın kura çekimlerinin yapılması kesinleşirken AFAD, hak sahiplerine kura çekimiyle ilgili bir bilgilendirme mesajı gönderdi.

AFAD’tan gelen mesajda, kura çekiminin yarın saat 16.00’da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde çekileceği ve kura töreninin canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi. Ayrıca kura ile ilgili olarak AFAD hak sahiplerinin süreci http://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresinden takip edebileceği de bildirildi.

KAÇ KONUT TESLİM EDİLECEK?

Malatya’da 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane ise kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi kura çekimi ile yapılacak.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK, KİM KATILACAK?

Kura çekiminin Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacağı, canlı yayın olacağı ifade ediliyor. Kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.

KURA SONUCU SORGULAMA LİSTESİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

17 Şubat’ta yapılacak olan kur çekiminin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. https://www.turkiye.gov.tr/afad-hak-sahipligi-kura-sonucu-sorgulama sayfasından sonuçlar öğrenilebilecek.