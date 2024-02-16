Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…



Kentsel Dönüşüm Başkanlığından Malatyalılara dev fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya’da 276 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19272694/kentsel-donusum-baskanligindan-malatyalilara-dev-firsat



Bostanbaşı’ndan dikkat çeken talep

Bostanbaşı Mahallesi sakinlerinin, evlerinin yerinde dönüşüm ile TOKİ tarafından yapılmasını talep ettiklerini belirten Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, müteahhitlerin yüksek rakamlı fiyatlar ve ucu açık sözleşmeler yaptıklarını kaydetti. Muhtar Özbay, “Buradaki sakinlerimiz evlerinin Emlak Konut veya TOKİ tarafından yapılmasını talep ediyorlar. Çünkü müteahhit firmalar yüksek meblağlı paralar istiyorlar ve vatandaşlarımız bu paraları ödeyemiyorlar” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19273099/bostanbasindan-dikkat-ceken-talep

Yerinde dönüşüm için verilen destek eridi "2,5 milyon TL'lik bir rakam gerekiyor”

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, yerinde dönüşüm için daha önce açıklanan kredi ve hibe miktarının enflasyon karşısında erdiğini belirterek, yıkıma uğrayan deprem bölgesi için destek rakamının artırılarak toplamda 2,5 milyon TL olması gerektiğini söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19274639/yerinde-donusum-icin-verilen-destek-eridi-25-milyon-tllik-bir-rakam-gerekiyor

Malatya’ya stres transferi mi yüklendi?

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54’te bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesi olarak açıklanırken depremin büyüklüğü ise 4.1 olarak belirtildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan depremi yorumlayarak bilgilendirmelerde bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19275148/malatyaya-stres-transferi-mi-yuklendi

Beklenen açıklama geldi Malatya'da kuralar yarın çekilecek

Son Dakika! Beklenen açıklama geldi Malatya'da kuralar yarın çekilecek. Malatya'daki kura çekimlerinin ertelenmesiyle ilgili AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'dan açıklama geldi. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19277436/son-dakika-beklenen-aciklama-geldi-malatyada-kuralar-yarin-cekilecek



Malatya'da 33 milyon avro hibe bakın nereye gidiyor?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı, Şubat ayı 3. birleşimi bugün gerçekleştirdi. Toplantıda Arapgir ilçesine Güneş Enerji Santrali kurulması, depremde etkilenen bölgelere finansman olarak 33 milyon avro hibe verilmesi ve kullanma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19277892/malatyada-33-milyon-avro-hibe-bakin-nereye-gidiyor



O mahallenin son halini gördünüz mü?

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19278311/o-mahallenin-son-halini-gordunuz-mu



Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark nedir?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin öğleden sonra olan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntısını en şiddetli hisseden bölgelerin Kahramanmaraş Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçeleri ile Malatya Doğanşehir ilçesi olduğu ortaya çıktı. Deprem bölgesinde artık herkes depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı biliyor ancak bilmeyenler için bu konu kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki fark…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19280408/depremin-buyuklugu-ve-siddeti-arasindaki-fark-nedir