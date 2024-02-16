16 Şub 2024 - 23:25 - Gündem

Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak?

Bir yapılacak, bir yapılmayacak denilen Malatya’da kura çekimlerinin yarın (17 Şubat) yapılacağı kesinleşti. Komşu şehir Elazığ’da da kura çekiminin yarın yapılacağı açıklandı.