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Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak?

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Bir yapılacak, bir yapılmayacak denilen Malatya’da kura çekimlerinin yarın (17 Şubat) yapılacağı kesinleşti. Komşu şehir Elazığ’da da kura çekiminin yarın yapılacağı açıklandı.

Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak? mask
Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak?
Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak?
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Bir yapılacak, bir yapılmayacak denilen Malatya’da kura çekimlerinin yarın (17 Şubat) yapılacağı kesinleşti. Komşu şehir Elazığ’da da kura çekiminin yarın yapılacağı açıklandı.

Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya’da kura çekimleri yarın yapılacak. Komşu şehir Elazığ’da da kura çekimlerinin yarın yapılacağı açıklandı.

Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak?

AFAD tarafından yapılan açıklamada,

“Devlet-Millet birlikteliği ile yaraları sarıyor; afetzede vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz. Elazığ ilimizde yapımı hızla devam eden; 3.913 konutun ilk etabı olan 2.255 konut İçişleri Bakanımız Sn. Ali Yerlikaya’nın teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor”

denildi.

Elazığ’da kura çekiminin Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 13.30’da yapılacağı ifade edildi.

Elazığ’da kura çekimi ne zaman yapılacak?

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16 Şub 2024 - 23:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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