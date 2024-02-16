Siber dolandırıcılık operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından siber dolandırıcılık suçundan haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, değişik süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 5 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Şahısların adli süreçlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildiği ifade edildi. Operasyonun siber suçlarla mücadele kapsamında yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı