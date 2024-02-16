Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan 47 ABB 982 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü V.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın detayları hakkında soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.