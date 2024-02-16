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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan 47 ABB 982 plakalı  otomobil şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı mask
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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan 47 ABB 982 plakalı  otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü V.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın detayları hakkında soruşturma sürüyor.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Şub 2024 - 22:13 - Gündem

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