Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti

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Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kara yoluna inen toprak yığını, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından hızla kaldırıldı.

Muş-Erzurum kara yolunun 50. kilometresinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, Karayolları 113. Şube Şefliği Varto Şantiyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak yığınını kaldırarak yolun açılmasını sağladı.

Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, heyelan sonrası başlatılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada,

"Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 7-24 çalışıyoruz. Gelen heyelandan dolayı çalışmalarımızı başlattık. Karayolları olarak 7-24 hizmetteyiz. Yaptığımız çalışma ile Muş-Erzurum yolumuz şu an tamamen açıldı. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde trafikte seyir edebilir"

dedi.

Karayolları çalışanı Muhammed Memiş ise heyelan sonrası yolun güvenliğini sağlamak üzere çalıştıklarını belirterek,

"Yola gelen heyelandan dolayı ekip olarak çalışmalarımız sabahtan beri devam ediyor. Bende yolun güvenliğini sağlıyorum. Araçlara güvenli olarak yol veriyorum"

şeklinde konuştu.

Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yolun kısa sürede açılması, sürücülerin ve vatandaşların güvenliği açısından önemli bir adım oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı