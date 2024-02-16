- Gündem

Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kara yoluna inen toprak yığını, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından hızla kaldırıldı.

Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti mask
Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti
Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kara yoluna inen toprak yığını, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından hızla kaldırıldı.

Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti

Muş-Erzurum kara yolunun 50. kilometresinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, Karayolları 113. Şube Şefliği Varto Şantiyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak yığınını kaldırarak yolun açılmasını sağladı.

Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti

Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, heyelan sonrası başlatılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada,

"Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 7-24 çalışıyoruz. Gelen heyelandan dolayı çalışmalarımızı başlattık. Karayolları olarak 7-24 hizmetteyiz. Yaptığımız çalışma ile Muş-Erzurum yolumuz şu an tamamen açıldı. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde trafikte seyir edebilir"

dedi.

Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti

Karayolları çalışanı Muhammed Memiş ise heyelan sonrası yolun güvenliğini sağlamak üzere çalıştıklarını belirterek,

"Yola gelen heyelandan dolayı ekip olarak çalışmalarımız sabahtan beri devam ediyor. Bende yolun güvenliğini sağlıyorum. Araçlara güvenli olarak yol veriyorum"

şeklinde konuştu.

Heyelan sonrası karayolu açıldı: Karayolları ekipleri hızla müdahale etti

Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yolun kısa sürede açılması, sürücülerin ve vatandaşların güvenliği açısından önemli bir adım oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Muş, Varto, Heyelan, toprak, Mehmet Atıf Andiç, Trafik, Ulaşım, Muş-Erzurum kara yolu

16 Şub 2024 - 22:09 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL