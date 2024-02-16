KOM operasyonu: 5 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanırken, 1'i ev hapsi olmak üzere 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme, üyelik gibi suçlarla suçlanan kişilere yönelik yapılan aramalarda ise silahlar, mühimmatlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınanların polisteki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Organize suç örgütlerinin mafyatik yapılanmalarına yönelik yapılan operasyonlar, Samsun'da güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı