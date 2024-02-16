112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: "Kurbağa veya fare yuttum”

Iğdır'da faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara 7/24 hizmet sunarken, asılsız ihbarlarla da karşı karşıya kalıyor.

2023 yılında alınan çağrıların yüzde 35,2'si asılsız ihbarlarla geldi. Her gün binlerce çağrı alan merkezde, bu durum personelin çabalarını arttırıyor.

Çağrı merkezi personeli Alican Yurtseven,

"Bize gelen çağrıları ilk aşamada filtreleyerek gerekli bilgileri alıyoruz ve ilgili birimlere yönlendiriyoruz. Ancak bazı çağrılar beklenmedik taleplerle dolu olabiliyor. Örneğin, bir vatandaşın akaryakıt istasyonunun lavabosunu kullanmak istemesi gibi. Bizim asıl görevimiz acil durumlara müdahale etmek. Bu nedenle vatandaşlarımızın 112'yi gereksiz yere aramamalarını önemle rica ediyoruz"

dedi.

Tuğba Koçak adlı bir diğer çağrı merkezi personeli ise, ilginç örnekler vererek gereksiz çağrıların önemini vurguladı.

"Balkonda uyurken bir şey yuttuğunu düşünen bir teyzenin çağrısı gibi. Bu gibi durumlarda dahi sağlık ekiplerine yönlendiriyoruz. Ancak her arama gerçek bir acil durumu temsil etmiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemlidir"

şeklinde konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Murat Gürel ise, merkezin önemine dikkat çekerek, 2023 yılında 259 bin 890 çağrı aldıklarını ve bunların yüzde 32'sinin gerçek acil durumlar, yüzde 35,2'sinin asılsız ihbarlar olduğunu belirtti. Gürel, vatandaşları asılsız aramaların idari para cezasıyla karşılanabileceği konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı