Çiftçilere 295 milyon TL destek ödemesi yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün çiftçilere toplamda 295 milyon 531 bin Türk Lirası tutarında tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bu ödemelerin su ürünleri yetiştiricilerine 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat-baklagil ve dane mısır yetiştiricilerine 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira ve kırsal kalkınma desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira olarak dağıtılacağı belirtildi. Çiftçilere yönelik bu destek ödemeleri, tarım sektörünün güçlenmesine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı