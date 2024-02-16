Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak

Malatya’nın Darende ilçesinde, DSİ ile yüklenici firmalar arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşaatına başlanacak olan işler bitince 36 dekar arazi taşkınlardan korunmuş olacak.
Malatya’nın Darende ilçesinde 36 dekar araziyi taşkınlardan korumak için bazı sözleşmeler imzalandı.
840 METRE BETONARME DUVAR, 3 ADET MENFEZ, 1 ADET ISLAH SEKİSİ
Malatya Darende Karagöz Mahallesi Kozluca Deresi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.
Malatya Darende Karagöz Mahallesi Kozluca Deresi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında 840 metre betonarme duvar, 3 adet menfez, 1 adet ıslah sekisi ve 840 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece bir mahalle ve 6 dekar arazi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.
30 DEKAR ARAZİ TAŞKIN ZARARLARINA KARŞI KORUNACAK
Ayrıca Malatya Darende Akçatoprak Mahallesi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.
Malatya Darende Akçatoprak Mahallesi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında 800 metre betonarme duvar, 2 adet menfez ve 800 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece bir mahalle ve 30 dekar arazi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.