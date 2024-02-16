16 Şub 2024 - 21:30- Gündem G:

Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak

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Malatya’nın Darende ilçesinde, DSİ ile yüklenici firmalar arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşaatına başlanacak olan işler bitince 36 dekar arazi taşkınlardan korunmuş olacak.

Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak mask
Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak
Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak
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Malatya’nın Darende ilçesinde, DSİ ile yüklenici firmalar arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşaatına başlanacak olan işler bitince 36 dekar arazi taşkınlardan korunmuş olacak.

Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak

Malatya’nın Darende ilçesinde 36 dekar araziyi taşkınlardan korumak için bazı sözleşmeler imzalandı.

Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak

840 METRE BETONARME DUVAR, 3 ADET MENFEZ, 1 ADET ISLAH SEKİSİ

Malatya Darende Karagöz Mahallesi Kozluca Deresi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.
Malatya Darende Karagöz Mahallesi Kozluca Deresi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında 840 metre betonarme duvar, 3 adet menfez, 1 adet ıslah sekisi ve 840 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece bir mahalle ve 6 dekar arazi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.
Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak

30 DEKAR ARAZİ TAŞKIN ZARARLARINA KARŞI KORUNACAK

Ayrıca Malatya Darende Akçatoprak Mahallesi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.
Malatya Darende Akçatoprak Mahallesi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında 800 metre betonarme duvar, 2 adet menfez ve 800 metre korkuluk imalatı yapılacak. Böylece bir mahalle ve 30 dekar arazi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.

Malatya’da 36 dekar arazi taşkınlardan korunacak

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16 Şub 2024 - 21:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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