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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı mask
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı

Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı. Bugün yapılan antrenman ile yeşil-mavili ekip hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, maç, hazırlık, antrenman

16 Şub 2024 - 21:25 - Spor

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