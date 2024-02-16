Çaykur Rizespor, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamaladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve bire bir ve ikiye iki atak varyasyonları içeren hücum çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümde ise dar alanda çift kale taktik çalışıldı. Bugün yapılan antrenman ile yeşil-mavili ekip hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı