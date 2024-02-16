24 şüpheli gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 24 şahıs gözaltına alındı.

Yürütülen operasyonlarda 7 adet silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında, 24 şüpheli şahsın üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet av tüfeği, 2 adet 7.65 mm tabanca, 836 Captagon, 80 gram Metamfetamin, 375 gram Kubar Esrar, 256 gram Kannobionid, 35 Extacy hap ve 90 yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi. 24 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadeledeki kararlı tutumuyla dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı