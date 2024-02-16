16 Şub 2024 - 21:00 - Siyaset

“Malatya çok acılar çekti”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, deprem sürecinde Malatya’da olduklarını söyleyerek, yapılan çalışmaları anlattı. Burada şahit oldukları şeyleri ifade eden Kurum’un “Malatya’mız çok acılar çekti” cümlesi dikkat çekti.