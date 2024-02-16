Darende’ye biriktirme barajı yapılacak

Malatya’nın Darende ilçesi Günpınar Mahallesi’ndeki Kölükkuyu Deresi için taşkın koruma inşaatı yapılması adına sözleşme gerçekleşti. Bu kapsamda bir adet tersip bendi imalatı yapılacak.

Malatya Darende Günpınar Mahallesi Kölükkuyu Deresi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

MAHALLEYİ TAŞKINLARDAN KORUYACAK

Malatya Darende Günpınar Mahallesi Kölükkuyu Deresi Taşkın Koruma inşaatı işine ait sözleşme, DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında 1 adet tersip bendi imalatı yapılacak. Böylece bir mahalle taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.

TERSİP BENDİ NEDİR?

Fazla miktarda sediment (aşırı tortu veya sürüntü malzemesi) taşıyan ve bu nedenle mansapta (Bir akarsuyun denize döküldüğü veya başka bir akarsu ile birleştiği yer, ağız, kavşak) çeşitli problemlere neden olan akarsularda, sediment kaynaklarına yukarı havza erozyon ve sediment kontrol önlemleriyle müdahale olanağı bulunmadığı, sediment oluşumunun kabul edilebilir ölçüde önlenemediği ya da sedimentin tersip bentleriyle depolanmasının yukarı havza erozyon ve sediment kontrol önlemlerine göre çok avantajlı olduğu durumlarda, sedimentin mansaba taşınmadan kontrolü düşünülür. işte yağış havzalarından kaynaklanan sedimenti mansaba intikal etmeden depolamak amacıyla akarsu yataklarında inşa edilen enine yapılara tersip bendi ya da biriktirme barajları deniliyor.

TERSİP BENDLERİNİN AMACI

Tersip bentlerinin amacı, yukarıdaki tanımından da anlaşılacağı gibi, dere yağış havzalarında oluşan ve sarfiyatlarla taşınan sedimentı depolamak suretiyle, mansaba sediment intikalini önlemek. Bu nedenle, tersip bentlerinin asıl işlevi koruyucu nitelikte. Bunun yanında, dolaylı olarak arkalarında biriktirdikleri sedimentle, dere yatak eğimini kırmaları ve yatakta su yükünü azaltmaları sonucu, suyun aşındırma ve sürükleme gücünü düşürdükleri için, belirli bir yatak uzunluğunca mecrada oyulmaları da önlerler. Bazı durumlarda belirli bir yatak uzunluğunda dolaylı olarak ıslah edici fonksiyonları da olabilir. Tersip bentlerinin rezervuarı tamamen sedimentle dolduktan sonra işlevleri de sona erer. Bazen rezervuarlarının suni olarak boşaltılması ya da malzeme ocağı olarak kullanılması düşünülebilir. Bu gibi durumlarda rezervuarlarının boşaltılması işlevi periyodik olarak devam ettiği müddetçe koruyucu fonksiyonları da devam eder. (Doç. Dr. Sezgin Hacısalihoğlu)