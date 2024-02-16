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Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspormaçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı mask
Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 26. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma çalışmaları yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

Bursaspor’da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursaspor, TFF 2. Lig, Ankara Demirspor, maç, hazırlık, spor, Ümit Şengül, idman

16 Şub 2024 - 20:24 - Spor

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