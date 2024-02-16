Jandarma ekiplerinden şok operasyon: Çok sayıda aranan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok sayıda aranan şahsı yakalayarak adalet önüne çıkardı.

Elbistan, Onikişubat, Afşin, Türkoğlu ve Gölbaşı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kararı bulunan birçok şahıs gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Dolandırıcılık" suçundan aranan A.A. ve "On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan O.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan M.K.'yi yakalayarak adli işlemlere başladı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hakaret" suçundan aranan A.Ö.'yü gözaltına aldı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Zorlama Hapsi Müzekkeresi" suçundan aranan B.A.'yı yakalayarak adli işlemlere başladı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kasten Yaralama" suçundan aranan M.D.'yi ve "Tehdit" suçundan aranan M.D.'yi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından aranan B.K.'yi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonları ile şehirdeki suç unsurlarına yönelik mücadele devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı