TFF, Trendyol Süper Lig'de VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından, TFF VAR kayıtlarıyla ilgili yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Artık maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyuyla paylaşılacak. On Field Review (OFR) olarak adlandırılan bu uygulama, sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için geçerli olacak. Trendyol Süper Lig maçlarında, maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF'nin YouTube kanalı ve Facebook hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı