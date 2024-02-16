Gümrük kaçağı gümüş yüzük operasyonu: 250 bin lira değerinde ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri iş birliğiyle bir yolcu otobüsü durduruldu.
Yapılan aramada otobüste çeşitli yerlere gizlenmiş vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan gümrük kaçağı 145 gümüş yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüleceği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.