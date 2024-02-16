Konut fiyatları 2023 Aralık'ta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 75,5, reel olarak ise yüzde 7,1 oranında artış gösterdi. Kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 1163,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,1, Ankara'da yüzde 2,5 ve İzmir'de yüzde 3,5 oranlarında artış kaydedildi. Aynı dönemde, İstanbul'da yüzde 61,8, Ankara'da yüzde 92,3 ve İzmir'de yüzde 75,6 oranlarında artış yaşandığı görüldü. İstanbul'daki artış oranındaki düşüklük dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı