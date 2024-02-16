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Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı, tutuklandı

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Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı, tutuklandı mask
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Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuyla gözaltına alınan şahıs, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Şub 2024 - 19:47 - Gündem

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