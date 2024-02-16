Pompalı tüfekle yaralama olayı: 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleşen olayda, E.A. ve Y.E.O. isimli şahıslar, pompalı tüfekle Z.P.'yi yaralayarak kaçtılar.

Yaralı Z.P. hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olayda kullandıkları tüfeği inşaat halindeki bir binaya saklayıp kayıplara karıştılar. Ancak gece geri dönüp tüfeği bulamayınca, bağıra çağıra "Tüfeği kim aldı?" diye dolaşmaya başladılar. Vatandaşların haber vermesiyle polis, şüphelileri takibe aldı ve yakaladı. E.A. ve Y.E.O., polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı