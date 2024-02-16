Pompalı tüfekle yaralama olayı: 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleşen olayda, E.A. ve Y.E.O. isimli şahıslar, pompalı tüfekle Z.P.'yi yaralayarak kaçtılar.
Yaralı Z.P. hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olayda kullandıkları tüfeği inşaat halindeki bir binaya saklayıp kayıplara karıştılar. Ancak gece geri dönüp tüfeği bulamayınca, bağıra çağıra "Tüfeği kim aldı?" diye dolaşmaya başladılar. Vatandaşların haber vermesiyle polis, şüphelileri takibe aldı ve yakaladı. E.A. ve Y.E.O., polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.