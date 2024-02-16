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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tüpraş Stadyumu’nda Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı sonrası yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Konyaspor, spor, maç, antreman, hazırlık

16 Şub 2024 - 19:40 - Spor

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