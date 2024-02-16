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Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı mask
Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, hazırlık, antreman, spor, maç

16 Şub 2024 - 19:37 - Spor

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