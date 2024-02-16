Firari hırsızlık zanlısı yakalandı, tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)'nin 15 Şubat 2024 tarihinde Patnos ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucunda, hapis cezası bulunan D.Y'nin saklandığı yer tespit edildi. JASAT ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi ve D.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağrı Valiliği, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı