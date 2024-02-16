Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Arif Tatar’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Ayten’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Altuntaş’ın taziye adresi: Taşmış Mahallesi, Pütürge,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rifat Bayram’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Feyzi Karataş’ın taziye adresi: Malet Konteyner Kent, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Arif Doğan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hıdır Kaya’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi,
36 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mesut Temel’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Murat Nacar’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Alfiyad’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
90 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Koçyiğit'in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.