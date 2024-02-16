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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Arif Tatar’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Ayten’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Altuntaş’ın taziye adresi: Taşmış Mahallesi, Pütürge,

66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rifat Bayram’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Feyzi Karataş’ın taziye adresi: Malet Konteyner Kent, Battalgazi,

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Arif Doğan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Battalgazi,

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hıdır Kaya’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi,

36 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mesut Temel’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Yeşilyurt,

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Murat Nacar’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Emine Alfiyad’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,

90 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Koçyiğit'in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt”

 

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16 Şub 2024 - 17:44 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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