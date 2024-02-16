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O mahallenin son halini gördünüz mü?

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Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi…

O mahallenin son halini gördünüz mü mask
O mahallenin son halini gördünüz mü
O mahallenin son halini gördünüz mü
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6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Turgut Özal Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapılar bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.

O mahallenin son halini gördünüz mü?

OSMANLI CADDESİ

Turgut Özal Mahallesi’ne bağlı olan Osmanlı Caddesi’nde birçok bina ağır hasar almış durumda. Depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan ağır hasarlı yapılar çevredeki birçok vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor. Ayrıca caddede yapılan yıkımlarda yerinde ayrıştırma yapılması birçok vatandaş tarafından tepki topluyor.

O mahallenin son halini gördünüz mü?

ENDERUN SOKAK

Enderun Sokak’ta birçok bina sağlam olsa da sokağın bir kısmı adeta boş bir araziye dönmüş durumda. Yıkımlardan sonra sokağın bir kısmı depremi atlatsa da bir kısmı yıkılarak boş bir araziye dönmüş durumda.

O mahallenin son halini gördünüz mü?

DUA SOKAK

Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Dua Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

O mahallenin son halini gördünüz mü?

BURUÇ SOKAK

Buruç Sokak’ta bulunan yapıların yüksek katlı olmaması ve yeni olması sokağın depremlerden hasarsız bir şekilde çıkmasını sağladı.

O mahallenin son halini gördünüz mü?
O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?

O mahallenin son halini gördünüz mü?
 

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16 Şub 2024 - 17:36 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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