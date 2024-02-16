O mahallenin son halini gördünüz mü?

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Turgut Özal Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapılar bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.
OSMANLI CADDESİ
Turgut Özal Mahallesi’ne bağlı olan Osmanlı Caddesi’nde birçok bina ağır hasar almış durumda. Depremden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan ağır hasarlı yapılar çevredeki birçok vatandaşın hayatını tehlikeye atıyor. Ayrıca caddede yapılan yıkımlarda yerinde ayrıştırma yapılması birçok vatandaş tarafından tepki topluyor.
ENDERUN SOKAK
Enderun Sokak’ta birçok bina sağlam olsa da sokağın bir kısmı adeta boş bir araziye dönmüş durumda. Yıkımlardan sonra sokağın bir kısmı depremi atlatsa da bir kısmı yıkılarak boş bir araziye dönmüş durumda.
DUA SOKAK
Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Dua Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.
BURUÇ SOKAK
Buruç Sokak’ta bulunan yapıların yüksek katlı olmaması ve yeni olması sokağın depremlerden hasarsız bir şekilde çıkmasını sağladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.