Sadıkoğlu’ndan adaylık iddialarına yanıt

Sadıkoğlu, belediye başkan adayı olacağına dair basında ve sosyal medyada çıkan haberler ve paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı.

“BÜYÜK BİR ONUR VE SORUMLULUKLA İCRA ETMEKTEYİM”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bazı mecralarda çıkan iddialara cevap verdi. Sadıkoğlu, “2018 yılından bugüne, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini büyük bir onur ve sorumlulukla icra etmekteyim. Bu şehrin sokaklarında büyümüş, bu şehrin hamuruyla yoğrulmuş, taşıdığı tüm değerleri bu topraklardan almış bir Malatya evladı olarak bu şehre olan sevgi ve sadakatimiz şüpheye yer bırakmayacak kadar iyi bilinmektedir. Nitekim göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimiz menfaatlerini korumak adına, önümüze çıkan birçok olumsuzluğa karşı vermiş olduğumuz güçlü mücadele bunun en somut örneğidir. ‘Bir kesimin değil herkesin Odası’ diyerek çıktığımız yolda, 6 yıldır gururla sürdürdüğümüz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini, her kesime eşit mesafede, şahısların değil şehrimizin kazanımlarını arttırmak için çalışma ilkesiyle sürdürüyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu düsturla hareket edeceğimizin bilinmesini isterim” açıklamalarında bulundu.

“KAMUOYUNDA KONUŞULMAYA VE YAZILMAYA DEVAM EDİYOR”

Aday olmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını belirten Sadıkoğlu, “Malatya esnafı, tüccarı ve sanayicisinin değerli oyları ile seçildiğim bu makamı hiçbir zaman basamak olarak değerlendirmediğim, böyle bir amaçla görev yürütmediğim herkes tarafından bilinmektedir. Buna karşın adımız, başta bağımsız olmak üzere birçok siyasi partinin adayı olarak kamuoyunda konuşulmaya ve yazılmaya devam ediyor. Şahsımın, 6 Şubat’ta yaşadığımız felaketler sonrası devam eden yeniden inşa ve imar sürecinde büyük önem arz eden belediye başkanlığına aday olarak layık görülmesi elbette gurur verici. Ancak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde bağımsız veya herhangi bir siyasi partinin adayı olarak seçimlere girme düşüncemin olmadığının bilinmesini isterim. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın değerli üyelerinin deprem sonrası artan sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için görevimizin başındayız. Baki ve mühim olan makamlar değil, geride bırakacağımız hizmetler, sergilediğimiz duruş ve bırakacağımız hoş sada olacaktır. Bu şiarla, şehrimizin ve üyelerimizin ekonomik kalkınması adına her alanda aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimin şehrimizin ayağa kalkması için yeni bir umut olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, seçilecek belediye başkanları ile istişare halinde olmaya ve sürece en büyük katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra da Malatya’mızın menfaati için atılan her doğru adımı desteklemeye, yanlışı da eleştirerek karşısında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim.” şeklinde açıkladı.

Kaynak: BÜLTEN