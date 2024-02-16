Malatya'da operasyon 3 zanlı gözaltında

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tabanca, 1 tüfek,13 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 1 tabanca, 1 tüfek, 13 tabanca fişeği, silah namlusu açmak için kullanılan matkap, motor ve silah parçaları, 112 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda M.T, F.T, ve G.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı