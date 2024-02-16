Bir uyarı da Gaziantep ve Osmaniye için geldi

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:

“Yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Oğuzeli ilçesine bağlı Göktepe, Gündoğan, Karataş, 36003 Nolu, 36001 Nolu, Şehit Hasan Kılınçlar, 36005 Nolu, 36002 Nolu, Kaşyolu bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı Şehit Hüseyin Koca, 08050 Nolu, 08067 Nolu, 08053, 08030 Nolu, 08035 Nolu, 08054 Nolu, 08004 Nolu, 08064 Nolu, 08049 Nolu, 08068 Nolu, 08066, 08006 Nolu, 08047 Nolu, 08048 Nolu, 08016 Nolu, 08003 Nolu, 08052 Nolu, 08055 Nolu, 08001 Nolu, 08066 Nolu, 08008 Nolu, 08002 Nolu, 08116, 08069 Nolu, 08042 Nolu, 08038 Nolu, 08120 Nolu, 08062, 08044 Nolu, 08096, 08043 Nolu, 08022 Nolu, 08045 Nolu, 08036 Nolu, 08026 Nolu, 08107, 08032 Nolu, 08100, 08051 Nolu, 08110 Nolu, 08090, 08040 Nolu, 08046, 08011, 08034 Nolu, 08103, 08009 Nolu, 08041, 08092, 08005 Nolu, 08089 Nolu, Ahmet Ziylan, 08088, 08080, 08007 Nolu, 08037 Nolu, 08081 Nolu, 08015 Nolu, 08097, 06003 Nolu, 06054 Nolu, 06028 Nolu, 06124 Nolu, 06093 Nolu, 06037, 06025 Nolu, 06081 Nolu, 06072 Nolu, 06074 Nolu, 06075 Nolu, 06076 Nolu, 06073 Nolu, 06082 Nolu, 06061 Nolu, 06009 Nolu, 06029 Nolu, 06007 Nolu, 06067 Nolu, 06051, 06058 Nolu, 06041, 06047 Nolu, 06055 Nolu, 06019 Nolu, 06085 Nolu, 06057 Nolu, 06111, 06036 Nolu, 06096 Nolu, 06040 Nolu, 06071 Nolu, 06063, 06042 Nolu, 06064 Nolu, Şehit Lezgin Demir, 06112, 06034 Nolu, 06056, 06032 Nolu, 06045 Nolu, 06066 Nolu, 06022 Nolu, 06092, 06091 Nolu, 06039 Nolu, 06059, 06031 Nolu, 06038 Nolu, 06046 Nolu, 06035, Ş.Serdal Şakır, 06026 Nolu, 06044, 06030 Nolu, 06043 Nolu, 06048 Nolu, Şehit Serdal Şakır, Şehit Metin Gür, 27096, 27000 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı İlbistanlı, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 8 Nolu, 6 Nolu Merkez, 7 Nolu, Aydınlılar, Halil İbrahimli, Gökçenler, Kölete Mevkii, Galipli, Geyikağılı, Safiyeler, Karagedik, Agedik, Fındıklar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.